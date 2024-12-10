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Рынок горючего ждут вызовы — что будет с ценами в 2025 году

10 декабря 2024 15:49
Елизавета Супивская - редактор
Цены на топливо в 2025 году – сколько будет стоить бензин и дизель
Заправка ОККО в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Рынок горючего ждут серьезные вызовы в 2025 году. Украинцам следует приготовиться к удорожанию бензина, дизеля и автомобильного газа. На ценники повлияют новые налоги, закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, повышение акциза. Однако эксперты сходятся во мнении, что декабрь и январь останутся относительно стабильными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с ценами на АЗС с января 2025 года.

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Новые акцизные налоги

Совсем скоро сети АЗС будут вынуждены переписать цены на горючее. Причин для такого решения несколько, в частности увеличение акцизного налога с 1 января 2025 года. Президент Владимир Зеленский подписал закон №11256-2, которым планируют приблизить украинское законодательство к нормам Европейского Союза в вопросе акцизов на горючее.

С тех пор началось постепенное увеличение показателей: сначала с 1 сентября, а дальше — с 1 января. Новые налоги будут такими:

  • 271,7 евро — на бензин (вместо 242,6 евро);
  • 215,7 евро — на дизель (вместо 177,6 евро);
  • 173 евро — на газ (вместо 148 евро).

Однако ситуация не обязательно приведет к значительному удорожанию горючего. Когда произошло первое повышение акцизов в сентябре, только автогаз вырос в цене из-за низких мировых цен на нефть. Это компенсировало налоговую нагрузку и позволило сохранить стоимость бензина/дизеля на обычном уровне.

"В январе выходит увеличение налогов до 1,5 грн на литре. Но в сентябре мы не ощутили удорожания бензина и дизеля, поскольку закупочная цена на нефть тогда очень существенно снизилась. И этот фактор перекрыл повышение акциза. Не исключаю, что и в январе будет аналогичная ситуация", — отметил эксперт по вопросам энергетики Сергей Куюн в комментарии Коммерсанту украинскому.

По состоянию на 10 декабря нефть продолжает дешеветь. Так рынок отвечает на обеспокоенность последствиями свержения режима президента Сирии Асада Башара. Согласно данным Минфина, цены на эталонные марки такие:

  • Brent — 71,89 долларов за баррель (-0,84%);
  • WTI — 68,06 долларов за баррель (-0,97%);
  • Urals — 66,19 долларов за баррель (-1,50%).
Рынок горючего ждут вызовы – что будет с ценами в 2025 году - фото 1
Динамика мировых цен на нефть. Фото: Минфин

Авансовые платежи на прибыль АЗС

В новом законе об историческом повышении налогов предусмотрели отдельные регулярные авансовые взносы для АЗС. По информации Государственной налоговой службы, ежемесячно не позднее 20 числа плательщики, осуществляющие розничную торговлю горючим, должны вносить средства за каждый открытый объект. Размеры платежей такие:

  • 30 000 грн, если продается исключительно сжиженный газ;
  • 45 000 грн, если реализуется несколько видов горючего, а доля сжиженного газа в литрах составляет 50% и более;
  • 60 000 грн во всех остальных случаях.

"Если это дискаунтер, где показывали всего 2-3 тысячи гривен в месяц с заправки, то эти деньги где-то придется взять. И придется где-то на 1 гривну на литре цену поднять. Или выкручиваться. Кроме как делать недолив вариантов уже почти нет, поскольку налоговые "свертки" и другие "схемы" они уже задействовали", — пояснил соучредитель группы компаний "Прайм" и топливный эксперт Дмитрий Леушкин изданию "УНИАН".

Закон о минимальных запасах нефти

21 ноября 2023 года Верховная Рада приняла закон "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов", который вступит в силу 24 декабря этого года. Целью нововведения было повышение уровня энергетической безопасности в Украине на случай возникновения кризисной ситуации с поставкой ресурса.

Закон обяжет участников рынка накапливать минимальные запасы горючего в объеме 3% от общего оборота или выделять деньги на обеспечение этих запасов. Дополнительные расходы снова придется как-то компенсировать. Значит, стоимость литра бензина и дизеля может увеличиться еще на 1,5 грн.

Что будет с ценами в ближайшее время

Эксперты отмечают, что декабрь и январь, скорее всего, пройдут без пересмотра стоимости ресурса. Это объясняется накоплением запасов по относительно низким ценам. Пока не закончится объем топлива, приобретенный до повышения акцизов, украинцы могут не волноваться за показатели на заправках.

"Может нефть долларов на пять-семь упадет и скрасит долю автолюбителей на 1-2 грн. Шансы на это я бы оценил в 50%, не больше. Рынок, понимая, что приближается волна, рекордно затарится, поэтому повышение будет плавным аж до середины февраля, поскольку зима — это низкий сезон и запасы растягиваются дольше", — констатировал Дмитрий Леушкин в Facebook.

Согласно данным Минфина, средние цены на горючее по Украине по состоянию на 9 декабря немного поднялись. Бензин А-95 подорожал на 0,054% (55,48 грн/л), А-92 — на 0,170% (53,06 грн/л), дизель — на 0,019% (52,02 грн/л), автогаз — на 0,141% (35,55 грн/л).

Рынок горючего ждут вызовы – что будет с ценами в 2025 году - фото 2
Динамика цен на топливо в Украине. Фото: Минфин

Напомним, заправки Shell оказались под контролем государственной "Укрнафты". Британская компания продала свой украинский бизнес в ноябре 2024 года. Теперь Укрнафта станет сетью с самым большим количеством точек АЗС.

Также мы писали, что крупнейшие автозаправные станции Украины объявили скидки на горючее. Акции приурочили к Черной пятнице, но ближе к рождественско-новогодним праздникам сети традиционно введут новые скидки.

цены на топливо налоги АЗС топливо акцизы

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