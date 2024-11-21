Shell покидає ринок України – хто купив мережу АЗС і що буде далі

Заправка Shell. Фото: Google Maps

Британська компанія Shell, яка володіє в Україні понад сотнею автозаправних станцій, вирішила покинути ринок, продавши свою частку державній "Укрнафті". 19 листопада обидві сторони уклали угоду про придбання, а найближчим часом звернуться до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію (обов’язкова передумова для завершення процесу купівлі).

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому Shell вирішила піти з України та як угода вплине на Укрнафту.

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Чому Shell хоче покинути український ринок

Shell як мажоритарний власник (володіла контрольним пакетом акцій — 50% + 1 акція) керувала 118 АЗС по всій території України. Найбільше заправок стоїть у Київській області та столиці, інші рівномірно поділені по регіонам. Компанія прийшла в далекому 2007 році, відтоді розширившись до заздрісних масштабів.

Мапа розташування АЗС Shell в Україні. Фото: Google Maps

Постає питання, чому виникла потреба продати контрольний пакет акцій, причому якнайшвидше. Причину пов’язують із рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який у квітні 2024 року дозволив націоналізувати 49% компанії "Альянс холдинг". Ця юридична особа володіла 49% акцій мережі АЗС Shell, але вона є "дочкою" російської "Незалежної нафтогазової компанії" олігарха та колишнього топменеджера "Роснєфті" Едуарда Худайнатова.

Після того як Міністерство юстиції знайшло зв'язок із російським бізнесменом, Shell почала відкидати звинувачення та навіть надала виданню Forbes докази володіння українською дочкою. Але Фонд державного майна таки запланував виставити конфісковану частку на приватизацію. Не бажаючи опинитися в партнерстві з непередбачуваною компанією, британський гігант навіть не дочекався торгів.

Як результат — Shell ухвалила рішення закрити бізнес в Україні, продавши 51% акцій державі в особі Укрнафти. Наступним кроком є "зелене світло" від Антимонопольного комітету, після чого всі 118 заправок Shell перейдуть в управління новому власнику.

Як угода вплине на Укрнафту

Отримавши під контроль понад сотню заправок, Укрнафта стане найбільшою мережею АЗС України. Кількість точок збільшиться на 22% — з 547 до 665 об’єктів. До повної монополії на ринку ще далеко, але позиції державної компанії в паливному ритейлі посиляться, як і конкуренція.

Загалом у планах Укрнафти — масштабуватися шляхом будівництва станцій, модернізації та підвищення операційної ефективності АЗС. Отримавши всі права/обов'язки акціонера, новий власник планує здійснити ребрендинг заправок. Проте весь персонал від Shell збереже свої робочі місця.

"Важливо, що 34 із 118 працюючих станцій розташовані в Києві та області. У нас у столичному регіоні лише 17 АЗС. Київ та область — це найбільший ринок продажу, близько 10% від усієї країни. Станції Shell доповнюють існуючі і дають нам перевагу перед конкурентами", — розповів виданню "Економічна правда" співрозмовник із Укрнафти.

Не виключено, що з часом Укрнафта придбає залишок акцій, якими володіє Фонд державного майна. Хоча повна приватизація не є обов’язковою, адже компанія і так контролює мережу АЗС завдяки контрольному мажоритарному пакету.

Скільки коштували АЗС та коли окупляться витрати

Точна сума невідома, оскільки інформація є комерційною таємницею. Тож дотичні до угоди посадовці не розсекретили ціну покупки, зазвавши її "дуже адекватною". Натомість директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн оцінив 51% акцій у 40-50 млн доларів. Якщо Укрнафта захоче придбати ще частку ФДМУ, вона обійдеться в символічні 10 млн доларів.

"Ще 25-40 млн доларів піде на ребрендинг. В результаті за 70-100 млн доларів Укрнафта отримає близько 120 сучасних комплексів. Це дуже хороша ціна. Окупність може становити до 5 років. Укрнафта вже заявила, що залучить кредитні кошти (банки стоять у черзі), тобто фінанси компанії взагалі не зазнають дискомфорту", — констатував Сергій Куюн.

Дійсно, левову частку вартості профінансують банки, а держкомпанія вкладе небагато. Все таки гроші треба економити для модернізації мережі, будівництва, ребрендингу, буріння свердловин та інших супутніх потреб. Орієнтовно за 5 років вдасться окупити всі фінансові витрати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, більшість водіїв прагнуть економити пальне, враховуючи високу вартість ресурсу на АЗС. Та інколи надмірне захоплення може нашкодити машині чи навіть здоров'ю людини, бо деякі рекомендації по заощадженню зовсім неефективні.

Також ми писали, що 80% українських водіїв неправильно заправляють автомобіль. Часто на АЗС власники транспортних засобів допускають помилки, які можуть призвести до непередбачуваних фінансових витрат і передчасної поломки механізмів машини.