Shell покидает рынок Украины – кто купил сеть АЗС и что будет дальше

Заправка Shell. Фото: Google Maps

Британская компания Shell, владеющая в Украине более сотни автозаправочных станций, решила покинуть рынок, продав свою долю государственной "Укрнафте". 19 ноября обе стороны заключили соглашение о приобретении, а в ближайшее время обратятся в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию (обязательное условие для завершения процесса покупки).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему Shell решила уйти из Украины и как сделка повлияет на Укрнафту.

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Почему Shell хочет покинуть украинский рынок

Shell как мажоритарный владелец (управляла контрольным пакетом акций — 50% + 1 акция) имела в распоряжении 118 АЗС по всей территории Украины. Больше всего заправок находятся в Киевской области и столице, остальные равномерно распределены по регионам. Компания пришла в далеком 2007 году, с тех пор расширившись до завидных масштабов.

Карта расположения АЗС Shell в Украине.

Спрашивается, почему возникла необходимость продать контрольный пакет акций, причем как можно быстрее. Причину связывают с решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который в апреле 2024 года позволил национализировать 49% компании "Альянс холдинг". Это юридическое лицо владело 49% акций сети АЗС Shell, но является "дочкой" российской "Независимой нефтегазовой компании" олигарха и бывшего топ-менеджера "Роснефти" Эдуарда Худайнатова.

После того как Министерство юстиции нашло связь с российским бизнесменом, Shell начала отвергать обвинения и даже предоставила изданию Forbes доказательства владения украинской дочкой. Но Фонд государственного имущества таки запланировал выставить конфискованную долю на приватизацию. Не желая оказаться в партнерстве с непредсказуемой компанией, британский гигант даже не дождался торгов.

Как результат, Shell приняла решение закрыть бизнес в Украине, продав 51% акций государству в лице Укрнафты. Следующим шагом является "зеленый свет" от Антимонопольного комитета, после чего все 118 заправок Shell перейдут в управление новому владельцу.

Как сделка повлияет на Укрнафту

Получив под контроль более сотни заправок, Укрнафта станет крупнейшей сетью АЗС Украины. Количество точек увеличится на 22% — с 547 до 665 объектов. До полной монополии на рынке еще далеко, но позиции государственной компании в топливном ритейле усилятся, как и конкуренция.

В планах Укрнафты — масштабироваться путем строительства станций, модернизации и повышения операционной эффективности АЗС. Получив все права/обязанности акционера, новый владелец планирует осуществить ребрендинг заправок. Однако весь персонал от Shell сохранит свои рабочие места.

"Важно, что 34 из 118 работающих станций расположены в Киеве и области. У нас в столичном регионе всего 17 АЗС. Киев и область — это крупнейший рынок продаж, около 10% всей страны. Станции Shell дополняют существующие и дают нам преимущество перед конкурентами", — рассказал изданию "Экономическая правда" собеседник из Укрнафты.

Не исключено, что со временем Укрнафта приобретет остаток акций, которыми владеет Фонд государственного имущества. Хотя полная приватизация не обязательна, ведь компания и так контролирует сеть АЗС благодаря контрольному мажоритарному пакету.

Сколько стоили АЗС и когда окупятся расходы

Точная сумма неизвестна, поскольку информация является коммерческой тайной. Поэтому причастные к соглашению должностные лица не рассекретили цену покупки, называя ее "очень адекватной". Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн оценил 51% акций в 40-50 млн долларов. Если Укрнафта захочет приобрести еще часть ФГИУ, она обойдется в символические 10 млн долларов.

"Еще 25-40 млн долларов уйдет на ребрендинг. В результате за 70-100 млн долларов Укрнафта получит около 120 современных комплексов. Это очень хорошая цена. Окупаемость может составить до 5 лет. Укрнафта уже заявила, что привлечет кредитные средства (банки стоят в очереди), то есть финансы компании вообще не испытывают дискомфорта", — констатировал Сергей Куюн.

Действительно, львиную долю стоимости профинансируют банки, а госкомпания вложит немного. Все же деньги нужно экономить для модернизации сети, строительства, ребрендинга, бурения скважин и других сопутствующих потребностей. Примерно за пять лет удастся окупить все финансовые расходы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, большинство водителей стремятся экономить горючее, учитывая высокую стоимость ресурса на АЗС. Но иногда чрезмерное увлечение может навредить машине или даже здоровью человека, потому что некоторые рекомендации по экономии совсем неэффективны.

Также мы писали, что 80% украинских водителей неправильно заправляют автомобиль. Часто на АЗС владельцы транспортных средств допускают ошибки, которые могут привести к непредсказуемым финансовым затратам и преждевременной поломке механизмов машины.