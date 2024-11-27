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Мережі АЗК оголосили знижки — як зекономити водіям

27 листопада 2024 20:05
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
UPG, WOG, SOCAR, UKRNAFTA, KLO — які знижки АЗК пропонують водіям
Черга на АЗК. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Чорна п'ятниця — це чудова можливість придбати речі, взуття, гаджети та інші товари за привабливими цінами з максимальними знижками. Популярні українські АЗК також долучились до всесвітнього дня розпродажів та пропонують пальне за зниженими цінами.

Редакція сайту Новини.LIVE проаналізувала, які знижки пропонують популярні АЗК та де найвигідніше заправити свій автомобіль під час Чорної п'ятниці.

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Які знижки пропонують водіям

До Чорної п’ятниці українські мережі АЗК пропонують суттєві знижки на пальне та додаткові бонуси. Зокрема можна зустріти такі пропозиції:

  • UPG

Акції на автозаправному комплексі триватимуть з 27 по 29 листопада. В цей період, ціни на пальне встановили на такому рівні:

  • upg100 — 58,00 грн;
  • upg95 — 49,90 грн;
  • A-95 — 48,90 грн;
  • upgDIESEL — 47,90 грн;
  • EURO DIESEL — 45,90 грн;
  • Газ — 32,90 грн.

Акційні ціни діятимуть лише при купівлі через "Скриньку", а інші бонуси та знижки не нараховуються. Остаточну вартість пального можна побачити на стелах АЗК.

  • WOG

У WOG Чорна п'ятниця триватиме трішки довше : з 27.11 до 1.12. В ці дати пальне можна буде придбати за такими цінами:

  • ДП Євро-5 — 49,99 грн (знижка 5 грн).
  • ДП Mustang+ — 54,99 грн (знижка 3 грн).
  • А-95 Євро-5 — 52,99 грн (знижка 5 грн).
  • Mustang 95 — 57,99 грн (знижка 2 грн).
  • Mustang 100 — 63,99 грн (знижка 2 грн).
  • Газ — 34,48 грн (знижка 2,5 грн).

Варто зазначити, що акція не сумується з персональними пропозиціями, але різниця буде автоматично нараховуватись бонусами PRIDE. Акційні ціни доступні на всіх АЗК мережі та в онлайн-магазині при купівлі до 500 літрів через Гаманець PRIDE.

  • SOCAR

В АЗК SOCAR заправити авто зі знижкою можливо з 27 по 30 листопада. В ці дні всі види пального коштуватимуть дешевше на 5 грн/л, а скраплений газ — на 2 грн/л. Також за наявності чека на пальне, можна отримати додаткові знижки:

  1. -5% бонусами на товари в Buta Market (окрім алкоголю та тютюну).
  2. -15% бонусами на страви та напої в Buta Cafe.
  • UKRNAFTA

UKRNAFTA також підготувала подарунки для своїх клієнтів. Отримати їх можна з 22.11 по 28.11. АЗК пропонує кілька акційних пропозицій:

  1. При покупці зимового омивача — знижка 3 грн/л на все пальне.
  2. Якщо у покупця в мобільному додатку ще є місячний ліміт 200 літрів, можна отримати: -5 грн/л на бензин та дизель, а також -3,5 грн/л на LPG.
  3. При оплаті пального карткою Mastercard від Sense Bank знижка стає ще більшою: -7 грн/л на бензин та -4 грн/л на LPG.
  • KLO

АЗК "KLO" пропонує знижки безпосередньо в Чорну п'ятницю — лише 29 листопада. Для участі в акції потрібно придбати чай, каву або какао. На стаканчику з напоєм покупець знайде штрих-код, який потрібно буде просканувати (фотографія штрих-коду також допускається). Розмір знижок не розголошується, він стане сюрпризом для відвідувачів АЗК. 

Чорна п’ятниця — це чудова можливість для українців вигідно заправити своє авто. Більшість мереж пропонують знижки на пальне, які супроводжуються спеціальними умовами та бонусами.

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 29 листопада, стартує щорічна "Чорна п'ятниця" — подія, яка приваблює покупців вигідними знижками. Сотні інтернет-магазинів вже готуються до акцій, а деякі з них навіть почали розпродажі заздалегідь.

Також ми розповідали, що у світі Чорна п’ятниця асоціюється з вигідними покупками. Однак в Україні багато хто вважає, що покупців обдурюють удаваними знижками.

розпродаж АЗС акція паливо Чорна п'ятниця

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