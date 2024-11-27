UPG, WOG, SOCAR, UKRNAFTA, KLO — какие скидки АЗК предлагают водителям

Очередь на АЗК. Фото: УНИАН

Черная пятница — это отличная возможность приобрести вещи, обувь, гаджеты и другие товары по привлекательным ценам с максимальными скидками. Популярные украинские АЗК также присоединились к всемирному дню распродаж и предлагают горючее по сниженным ценам.

Редакция сайта Новини.LIVE проанализировала, какие скидки предлагают популярные АЗК и где выгоднее всего заправить свой автомобиль во время Черной пятницы.

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В Черную пятницу украинские сети АЗК предлагают существенные скидки на топливо и дополнительные бонусы. В частности, можно встретить следующие предложения:

UPG

Акции на автозаправочном комплексе продлятся с 27 по 29 ноября. В этот период цены на топливо установили на таком уровне:

upg100 — 58,00 грн;

upg95 — 49,90 грн;

A-95 — 48,90 грн;

upgDIESEL — 47,90 грн;

EURO DIESEL — 45,90 грн;

Газ — 32,90 грн.

Акционные цены будут действовать только при покупке через "Скриньку", а другие бонусы и скидки не начисляются. Окончательную стоимость топлива можно увидеть на стелах АЗК.

WOG

В WOG Черная пятница будет длиться немного дольше: с 27.11 до 1.12. В эти даты топливо можно будет приобрести по следующим ценам:

ГП Евро-5 — 49,99 грн (скидка 5 грн).

ГП Mustang+ — 54,99 грн (скидка 3 грн).

А-95 Евро-5 — 52,99 грн (скидка 5 грн).

Mustang 95 — 57,99 грн (скидка 2 грн).

Mustang 100 — 63,99 грн (скидка 2 грн).

Газ — 34,48 грн (скидка 2,5 грн).

Следует отметить, что акция не суммируется с персональными предложениями, но разница будет автоматически начисляться бонусами PRIDE. Акционные цены доступны на всех АЗК сети и в онлайн-магазине при покупке до 500 литров через Кошелек PRIDE.

SOCAR

В АЗК SOCAR заправить автомобиль со скидкой можно с 27 по 30 ноября. В эти дни все виды горючего будут стоить дешевле на 5 грн/л, а сжиженный газ — на 2 грн/л. Также при наличии чека на горючее можно получить дополнительные скидки:

-5% бонусами на товары в Buta Market (кроме алкоголя и табака). -15% бонусами на блюда и напитки в Buta Cafe.

UKRNAFTA

UKRNAFTA также подготовила подарки своим клиентам. Получить их можно с 22.11 до 28.11. АЗК предлагает несколько акционных предложений:

При покупке зимнего омывателя – скидка 3 грн/л на все горючее. Если у покупателя в мобильном приложении есть месячный лимит 200 литров, можно получить: -5 грн/л на бензин и дизель, а также -3,5 грн/л на LPG. При оплате горючего картой Mastercard от Sense Bank скидка становится еще больше: -7 грн/л на бензин и -4 грн/л на LPG.

KLO

АЗК "KLO" предлагает скидки непосредственно в Черную пятницу — только 29 ноября. Для участия в акции нужно приобрести чай, кофе или какао. На стаканчике с напитком покупатель найдет штрих-код, который нужно будет просканировать (фотография штрих-кода также допускается). Размер скидок не разглашается, он станет сюрпризом для посетителей АЗК.

Черная пятница – это отличная возможность для украинцев выгодно заправить свой автомобиль. Большинство сетей предлагают скидки на горючее, сопровождающиеся специальными условиями и бонусами.

Ранее мы писали, что в пятницу, 29 ноября, стартует ежегодная "Черная пятница" — событие, привлекающее покупателей выгодными скидками. Сотни интернет-магазинов уже готовятся к акциям, а некоторые даже начали распродажи заранее.

Также мы рассказывали, что в мире Черная пятница ассоциируется с выгодными покупками. Однако в Украине многие считают, что покупателей обманывают надуманными скидками.