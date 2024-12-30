Рынок недвижимости в 2025 году – что будет с ценами на квартиры

Квартирные дома в Киеве. Фото: Unsplash

Рынок недвижимости столкнулся с серьезными вызовами из-за полномасштабной войны. Последствия все еще не удалось полностью преодолеть, учитывая удорожание жилья, уменьшение спроса, падение реальной платежеспособности и т.д. Неудивительно, что украинцы боятся инвестировать в недвижимость: нет стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Обозревательница рынка Виктория Берещак рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, к чему готовиться покупателям и продавцам в 2025 году.

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Сложно прогнозировать ситуацию в долгосрочной перспективе, поскольку рынок реагирует на геополитические вещи. Речь идет, в частности, о новоизбранном президенте США Дональде Трампе и политике его Белого дома. Опираясь на объективные факторы, не зависящие от условий на международной арене, можно предположить: средневзвешенное повышение цен произойдет на уровне максимум 15% в год суммарно.

"Себестоимость строительства за 2023 год выросла по меньшей мере на 45-47%. Речь идет об удорожании материалов и строительно-монтажных работ. В то же время у нас практически нулевой спрос на недвижимость. В отдельных сегментах он сконцентрирован на уровне до 20%. И то при условии сложения суммы факторов", — отметила эксперт.

Это и хорошая репутация девелопера, который продолжает строить и выполнять взятые на себя обязательства, несмотря на регулярные ракетные обстрелы, повреждения энергетической инфраструктуры и т.д. Это и соответствие продукта ожиданиям потребителей, которые стали сосредотачивать внимание на:

полифункциональных квартал-кластерах;

рекреационных комплексах закрытого типа с миксом инфраструктуры.

Покупатели столкнутся с удорожанием недвижимости в 2025 году при условии, что сохранится относительно стабильная ситуация на рынке. Прогноз 15% может скорректироваться в сторону увеличения, если произойдет утрата производственных мощностей по разным направлениям строительных материалов. Или в случае мобилизационных процессов, которые усугубят дефицит квалифицированных сотрудников.

"Я считаю, что 2025-й будет определяющим для девелоперов. Мы будем четко видеть, у кого есть потенциал продолжать оставаться на рынке, развиваться и быть полноценным игроком, а кто начал свой путь к самоуничтожению или другими словами — самостоятельному выходу с рынка", — констатировала Виктория Берещак.

Чего ждать на вторичном рынке

Вторичный рынок недвижимости зависит от человеческого фактора. Если будут новые внутренние миграционные сдвиги, то в регионах оживится как аренда, так и купля-продажа. Большие города-хабы, в частности Львов и Киев, имеют более активные рынки. Как показала практика 2024 года, с учетом курса доллара и других факторов возможно удорожание ликвидных однокомнатных квартир в пределах 10-12%, а двух- и трехкомнатных — где-то на уровне 6-8% в год.

"Что касается єОселі, программа может остаться драйвером, если будет достаточное финансирование. Причем стабильное, без пересмотра решения о выделении средств. Необходимо, чтобы на єОселю выделяли как минимум 17-20 миллиардов гривен ежегодно", — добавила обозреватель.

Но стоит учитывать покупательную способность украинцев. Она уменьшилась, ведь люди психологически не готовы инвестировать большие деньги в квадратные метры из-за неопределенности событий на геополитической арене вокруг Украины. Оптимистическим сценарием будет, если удастся вернуть в общей структуре спроса, то есть по продажам, хотя бы до 10-15%.

Эксперт уверена, что девелоперы не смогут найти в себе возможность перестроить бизнес-процессы, дабы не зависеть чисто от денег покупателя для продолжения строительства. Необходимо искать инвестиционных партнеров, заинтересованных в появлении жилых объектов. Если компании не начнут кооперироваться с международными игроками, которые присматриваются к украинскому рынку, видя в нем потенциал после победы, то произойдет переформатирование деятельности застройщиков в худшем понимании.

Напомним, часто владельцы унаследованной недвижимости решают продать жилье. Важно избежать проблем и придерживаться необходимых процедур, чтобы успешно завершить процесс.

Также мы писали, что продажа квартиры не обходится без уплаты налогов. Размер финансовой нагрузки зависит от нескольких факторов, например первая ли это реализация недвижимости в течение года. Также на налог влияет срок владения жильем.