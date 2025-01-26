Почему риелторов никто не любит и что на самом деле они должны делать

Разговор с риелтором. Фото: Pexels

Каждая профессия имеет плюсы и минусы. Но риелторы чаще сталкиваются в своей деятельности с минусами, учитывая негативное отношение общества. От некоторых украинцев можно услышать мнение, что риелторы — это дармоеды, которые наживаются на клиентах, но почти ничего не делают, чтобы заслужить оплату.

Сайт Новини.LIVE решил разобраться, как должны работать риелторы и за что их недолюбливают.

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Что входит в обязанности риелтора

Агенты по недвижимости не просто ищут покупателей/арендаторов на квартиры или показывают объекты потенциальным клиентам, после чего берут плату за услуги. В обязанности квалифицированных специалистов, как рассказали на портале OLX, входит:

формирование собственной базы недвижимости, рекламирование объектов на различных платформах;

осмотр помещений, проверка историй сделок, которые ранее проводились с квартирой/домом;

всесторонняя помощь в оформлении сделки;

решение конфликтных вопросов между владельцем и клиентом;

заключение договора и подготовка всех необходимых документов;

контроль за прописанными для продавца и покупателя условиями;

анализ спроса и предложения на рынке недвижимости;

консультирование клиентов и т.д.

Риелтор должен нести ответственность за правомерность сделки и гарантировать сторонам законность сотрудничества. Из преимуществ профессии — не требуется профильное образование, есть гибкий график, полезные знакомства, возможность карьерного роста и, конечно, заработная плата.

По данным Work.ua, агенты по недвижимости в среднем зарабатывают 45 000 грн в месяц. Однако доход индивидуален для каждого человека, ведь зависит от условий труда (комиссии, отчислений компании и т.д.) и количества успешно закрытых сделок. Если сезон выдался неудачным, зарплата может быть мизерной, и наоборот — превышать несколько тысяч долларов.

Почему риелторов никто не любит

Один из основных минусов работы риелтором — негативное отношение общества. Не секрет, что представителей профессии считают "дармоедами", которые получают деньги за минимальный вклад в сделку. Чаще всего так говорят о специалистах, которые занимаются арендой, потому что продажа недвижимости является более сложным процессом.

Мнение украинцев о риелторах. Фото: скриншот

Мнение украинцев о риелторах. Фото: скриншот

Мнение украинцев о риелторах. Фото: скриншот

Мнение украинцев о риелторах. Фото: скриншот

Мнение украинцев о риелторах. Фото: скриншот

Мнение украинцев о риелторах. Фото: скриншот

Мнение украинцев о риелторах. Фото: скриншот

Мнение украинцев о риелторах. Фото: скриншот 1 / 8

Справедливости ради скажем, что не все украинцы недолюбливают риелторов. Кому в жизни случалось иметь дело с продажей или покупкой квартиры, тот понимает, насколько сильно помощь квалифицированного специалиста способствует быстрому и беспроблемному завершению дела.

"Нет, я люблю риелторов, потому что когда я была покупателем, а покупка квартиры была первая в жизни, да еще и в городе, куда только переехали, риелтор мне очень помог с проверкой документов, с контактами нотариуса", — написала пользовательница соцсети Threads.

Совладелец агентства недвижимости Максим Маршал поделился мыслями об отношении к профессии в Facebook. На собственной странице в социальной сети он написал, что столкнулся с неприятной истиной еще в начале карьеры. Но в каждой сфере есть плохие специалисты, поэтому дело не в профессии, а в людях.

"Те, кто ленятся, пропускают звонки, не работают с документами и берут 100% комиссии за номер телефона владельца. Их маркетинг — это три действия: дать объявление, ждать звонков и стоять столбом на показе. Мы — риелторы — помогаем людям менять жизнь. Для кого-то это новый дом, новый раздел, новый старт", — написал мужчина в посте.

Он рассказал несколько историй из собственного опыта, как клиенты сначала мучились самостоятельно, ведь не хотели платить риелтору, а потом сдались и обратились к специалисту, который быстро и без лишних хлопот завершил дело.

Напомним, в некоторых регионах Украины ситуация с зарплатами не самая лучшая. По данным кадровых порталов, самые низкие показатели медианного дохода зафиксировались в Тернопольской, Черниговской и Кировоградской областях.

Также мы писали, представители каких профессий наиболее востребованы в Украине. Чаще всего работодатели ищут продавцов, администраторов, менеджеров, водителей, электриков, бухгалтеров, инженеров, технологов, грузчиков и т.д. Правда, зарплаты часто не соответствуют спросу на рынке.