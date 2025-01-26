Чому рієлторів ніхто не любить і що насправді вони мають робити

Розмова з рієлтором. Фото: Pexels

Кожна професія має плюси і мінуси. Але рієлтори частіше стикаються у своїй діяльності з мінусами, враховуючи негативне ставлення суспільства. Від деяких українців можна почути думку, що рієлтори — це дармоїди, які наживаються на клієнтах, але майже нічого не роблять, аби заслужити оплату.

Сайт Новини.LIVE вирішив розібратися, як повинні працювати рієлтори і за що їх недолюблюють.

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Що входить в обов’язки рієлтора

Агенти з нерухомості не просто шукають покупців/орендарів на квартири чи показують об’єкти потенційним клієнтам, після чого беруть плату за послуги. В обов’язки кваліфікованих фахівців, як розповіли на спеціалізованому порталі OLX, входить:

формування власної бази нерухомості, рекламування об’єктів на різних платформах;

огляд приміщень, перевірка історій операцій, які раніше проводилися з квартирою/будинком;

всебічна допомога в оформленні угоди;

вирішення конфліктних питань між власником і клієнтом;

укладення договору та підготовка всіх необхідних документів;

контроль за прописаними для продавця і покупця умовами;

аналіз попиту і пропозиції на ринку нерухомості;

консультування клієнтів тощо.

Рієлтор повинен нести відповідальність за правомірність угоди та гарантувати сторонам законність співпраці. З переваг професії — не потрібна профільна освіта, є гнучкий графік, корисні знайомства, можливість кар’єрного росту і, звісно, заробітна плата.

За даними Work.ua, агенти з нерухомості в середньому заробляють 45 000 грн на місяць. Проте дохід індивідуальний для кожної людини, бо залежить від умов праці (комісії, відрахувань компанії тощо) та кількості успішно закритих угод. Якщо сезон видався невдалим, зарплата може бути мізерною, і навпаки — перевищувати кілька тисяч доларів.

Чому рієлторів ніхто не любить

Один із основних мінусів роботи рієлтором — негативне ставлення суспільства. Не секрет, що представників професії вважають "дармоїдами", які отримують кошти за мінімальний вклад в угоду. Найчастіше так говорять про фахівців, які займаються орендою, бо продаж нерухомості є більш складним процесом.

Думки українців про рієлторів. Фото: скриншот

Думки українців про рієлторів. Фото: скриншот

Думки українців про рієлторів. Фото: скриншот

Думки українців про рієлторів. Фото: скриншот

Думки українців про рієлторів. Фото: скриншот

Думки українців про рієлторів. Фото: скриншот

Думки українців про рієлторів. Фото: скриншот

Думки українців про рієлторів. Фото: скриншот 1 / 8

Заради справедливості скажемо, що не всі українці недолюблюють рієлторів. Кому в житті траплялося мати справу з продажем чи купівлею квартири, той розуміє, наскільки сильно допомога кваліфікованого фахівця сприяє швидкому і безпроблемному завершенню справи.

"Ні, я люблю рієлторів, бо коли я була покупцем, а купівля квартири була перша в житті, та ще й в місті, куди тільки переїхали, рієлтор мені дуже допоміг з перевіркою документів, з контактами нотаріуса", — написала користувачка соцмережі Threads.

Співвласник агенцiй нерухомості Максим Маршал поділився думками про ставлення до професії у Facebook. На власній сторінці в соціальній мережі він написав, що зіткнувся з неприємною істиною ще на початку кар’єри. Але в кожній сфері є погані фахівці, тож справа не у професії, а в людях.

"Ті, хто лінуються, пропускають дзвінки, не працюють із документами і беруть 100% комісії за номер телефону власника. Їхній маркетинг — це три дії: дати оголошення, чекати дзвінків і стояти стовпом на показі. Ми — рієлтори — допомагаємо людям змінювати життя. Для когось це новий дім, новий розділ, новий старт", — написав чоловік у пості.

Він розповів кілька історій з власного досвіду, як клієнти спочатку мучилися самостійно, бо не хотіли платити рієлтору, а потім здалися і звернулися до фахівця, який швидко і без зайвих клопотів завершив справу.

Нагадаємо, в деяких регіонах України ситуація з зарплатами не найкраща. За даними кадрових порталів, найнижчі показники медіанного доходу зафіксувалися в Тернопільській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Також ми писали, представники яких професій найбільш затребувані в Україні. Найчастіше роботодавці шукають продавців, адміністраторів, менеджерів, водіїв, електриків, бухгалтерів, інженерів, технологів, вантажників тощо. Щоправда, зарплати часто не відповідають попиту на ринку.