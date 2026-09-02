Незаконная перепланировка квартиры и двери на этаже: почему суд частично отклонил требования управляющего домом

Балкон с кондиционером. Фото: Новини.LIVE

Судебное дело между управляющим многоквартирного дома и владельцем жилья по поводу ремонта и захвата помещений общего пользования было разрешено в судебном порядке. Жидачевский районный суд Львовской области рассмотрел гражданское дело № 443/901/21 по иску Жидачевского городского производственного управления коммунального хозяйства (МВУКГ). Коммунальщики требовали обязать собственника привести квартиру и фасад в прежнее состояние путем замены окон, газовых сетей и установки дверей в подъезде.

Сайт Новини.LIVE выяснил суть судебного дела и принятое решение.

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Претензия управляющего домом и аргументы владельца

Судебное разбирательство касалось квартиры, приобретенной в июле 2020 года. После начала там ремонтных работ от жильцов дома начали поступать жалобы.

Жидачевское МВУКГ, являющееся управляющим домом, утверждало о наличии следующих нарушений:

Изменение размеров оконных и балконных проемов. Вмешательство в транзитную сеть газоснабжения. Самовольная установка дверей на лестничной клетке первого этажа и захват части общего коридора.

Ответчик возражал против иска. Он указывал, что размеры окон не изменял, а газопровод выносили в соответствии с проектом Львовгаза. А дверь в коридоре фактически никому не создавала препятствий, поскольку соседнее помещение было переведено в нежилой фонд. Также собственник оспаривал право управляющего обращаться в суд без прямого решения общего собрания жильцов.

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Результаты строительно-технической экспертизы

Для решения вопросов, касающихся нарушения и посягательства на территории, принадлежащие всему жилому фонду, суд назначил строительно-техническую экспертизу. В окончательном заключении эксперта были установлены следующие факты:

Установка окон и балконных проемов не представляла собой вмешательство в несущие стены. Внешний вид фасада не ухудшился, поскольку здание и ранее имело хаотичное частичное утепление и разные окна. Что касается газоснабжения, то установить факт нарушений оказалось невозможно. Ведь в материалах дела и у газораспределительной компании отсутствует первичная проектная схема дома. На момент осмотра газовые приборы в квартире не были подключены. Эксперт отметил отсутствие оборудованной кухни и санузла в соответствии с Государственными строительными нормами. Сами двери построены без нарушений строительных норм. Однако их размещение в общем помещении создает препятствия для других совладельцев в пользовании общим имуществом.

Вердикт суда

Оценив все материалы дела, суд все же признал право управляющего действовать в интересах совладельцев на основании договора управления. В то же время суд подчеркнул, что согласно ст. 152 Жилищного кодекса Украины перепланировка без вмешательства в несущие стены и общие инженерные сети не требует разрешительных документов.

Аспекты внутренней планировки квартиры, даже при несоблюдении ДБН в отношении санузлов, не нарушают прямых прав других жильцов. Поэтому в требованиях о приведении самой квартиры и фасада в первоначальное состояние суд истцу отказал.

В то же время суд встал на сторону управляющего в отношении общего имущества дома, аргументируя это тем, что:

коридоры и лестничные клетки являются общей совместной собственностью всех владельцев квартир;

согласия других совладельцев на установку двери в коридоре не было получено.

По итогам рассмотрения суд удовлетворил иск частично. Он обязал владельца квартиры за свой счет демонтировать самовольно установленную дверь в лестничной клетке. Кроме того, с ответчика в пользу коммунального предприятия взыскали 1 135 гривен судебного сбора.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE ранее сообщали о действиях собственника, если сосед нарушил границы участка. Например, если сосед фактически занял часть вашей земли, не стоит демонтировать забор самостоятельно. Ведь не разобравшись в деталях и занимаясь при этом самоуправством, можно навлечь на себя лишь дополнительные неприятности.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто должен оплачивать установку общего забора между соседями. Закон разрешает владельцам огораживать свои участки. Однако при этом необходимо соблюдать границы земельного участка, строительные нормы и правила добрососедства.