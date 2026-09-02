Незаконне перепланування квартири та двері на поверсі: чому суд частково відмовив у вимогах управителя будинку

Балкон з кондиціонером. Фото: Новини.LIVE

Судова справа між управителем багатоквартирного будинку та власником житла щодо ремонту та захоплення приміщень загального користування отримала юридичне вирішення. Жидачівський районний суд Львівської області розглянув цивільну справу № 443/901/21 за позовом Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства (МВУКГ). Комунальники вимагали примусити власника привести квартиру та фасад до попереднього стану через заміну вікон, газових мереж та встановлення дверей у під'їзді.

Сайт Новини.LIVE дізнавався суть судової справи та рішення, яке було ухвалене.

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Претензія управителя будинку та аргументи власника

Судовий розгляд стосувався квартири, придбаної у липні 2020 року. Після початку там ремонтних робіт, від мешканців будинку почали надходити скарги.

Жидачівське МВУКГ, яке є управителем будинку, стверджувало про наявність таких порушень:

Зміна розмірів віконних та балконних прорізів. Втручання в транзитну мережу газопостачання. Самовільне встановлення дверей на сходовій клітці першого поверху та захоплення частини спільного коридору.

Відповідач проти позову заперечував. Він вказував, що розміри вікон не змінював, газопровід виносили за проєктом Львівгазу. А двері у коридорі фактично нікого не обмежували, оскільки сусіднє приміщення було переведено в нежитловий фонд. Також власник заперечував право управителя звертатися до суду без прямого рішення загальних зборів мешканців.

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Результати будівельно-технічної експертизи

Для вирішення питань стосовно порушення та зазіхання на території, що належать усьому житловому фонду, суд призначив будівельно-технічну експертизу. Фінальний висновок експерта встановив такі факти:

Встановлення вікон та балконних прорізів не становило втручання у несучі стіни. Зовнішній вигляд фасаду не погіршився, оскільки будівля й раніше мала хаотичне часткове утеплення та різні вікна. Щодо газопостачання, то встановити факт порушень виявилося неможливо. Адже відсутнє у матеріалах справи та в газорозподільній компанії первинної проєктної схеми будинку. На момент огляду газові прилади у квартирі підключені не були. Експерт помітив відсутність облаштованої кухні та санвузла відповідно до Державних будівельних норм. Самі двері збудовані без порушень будівельних норм. Однак їх розміщення у спільному приміщенні створює перешкоди для інших співвласників у користуванні спільним майном.

Вердикт суду

Оцінивши всі матеріали справи, суд все ж визнав право управителя діяти в інтересах співвласників на підставі договору управління. Водночас суд підкреслив, що за ст. 152 Житлового кодексу України перепланування без втручання у несучі стіни та загальні інженерні мережі не потребує дозвільних документів.

Аспекти внутрішнього планування квартири, навіть із недотриманням ДБН щодо санвузлів, не порушують прямих прав інших мешканців. Тому у вимогах щодо приведення самої квартири та фасаду до первісного стану суд позивачу відмовив.

Водночас суд став на бік управителя щодо спільного майна будинку, аргументуючи це тим, що:

коридори та сходові клітки є спільною сумісною власністю всіх власників квартир;

згоди інших співвласників на монтування дверей у коридорі надано не було.

За результатами розгляду суд задовольнив позов частково. Він зобов'язав власника квартири за власний рахунок демонтувати самочинно встановлені двері на сходовій клітці. Ще додатково з відповідача на користь комунального підприємства стягнули 1 135 гривень судового збору.

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE раніше повідомляли про дії власника, якщо сусід порушив межі ділянки. Наприклад, якщо сусід фактично зайняв частину вашої землі, не варто демонтувати паркан самостійно. Адже не розібравшись у деталях, займаючись при цьому самоуправством, можна потрапити лише в додаткові неприємності.

Також Новини.LIVE розповідали, хто має сплачувати за встановлення спільного паркану між сусідами. Закон дозволяє власникам огороджувати свої ділянки. Однак при цьому потрібно дотримуватися меж землі, будівельних норм і правил добросусідства.