Ремонт, крики и вечеринки: когда за шум в квартире можно получить штраф

Штрафы за шум в запрещенное время. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Громкая музыка, ночные вечеринки или ремонт в неподходящее время могут не только испортить отношения с соседями, но и привести к штрафу. В Украине действуют четкие правила, определяющие, когда необходимо соблюдать тишину.

О том, какой штраф грозит жильцам многоэтажек за шум или ремонт в запрещенное время, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Какие ограничения действуют в Украине в ночное время

В ночное время (с 22:00 до 08:00) жильцам многоквартирных домов запрещается:

громко кричать, петь и свистеть;

включать музыку, телевизор или другую аудиотехнику на высокой громкости;

использовать пиротехнику или создавать другой бытовой шум, мешающий отдыху жильцов.

Существуют ограничения и для ремонтных работ. В будние дни шумный ремонт запрещен с 21:00 до 08:00. А в праздничные и официально нерабочие дни проводить ремонт, сопровождающийся шумом, можно только с согласия всех собственников или жильцов соседних квартир.

Какой штраф за шум могут получить нарушители тишины

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность:

для граждан штраф составляет от 85 до 255 гривен;

для должностных лиц и субъектов хозяйствования — от 255 до 510 гривен.

Если нарушение повторится в течение года, штрафы увеличатся. Гражданам придется заплатить от 255 до 510 гривен, а также у них могут конфисковать аудиотехнику, пиротехнику или другие предметы, из-за которых была нарушена тишина. Для должностных лиц и предпринимателей штраф составит от 850 до 2 550 гривен, также с возможностью конфискации.

Стоит также учитывать, что местные власти могут устанавливать дополнительные правила соблюдения тишины. Поэтому в отдельных общинах могут действовать еще более строгие ограничения.

Ранее Новини.LIVE писали, что расположение квартиры в многоэтажном доме может существенно влиять на комфорт. Например, жилье над магазинами или другими заведениями часто создает проблемы из-за постоянного шума.

Также Новини.LIVE писали, что многие владельцы квартир в новостройках считают, что если что-то произошло в общем коридоре, ответственность несет ОСМД или управляющая компания. Однако на практике ситуация часто складывается иначе.