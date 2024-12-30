Красная и черная икра — сколько стоит настоящий продукт в Украине

Красная и черная икра на деревянной дощечке. Фото: Freepik

Часто на новогодних столах украинцев можно увидеть красную икру, реже – черную икру. Именно этот деликатес в Украине почему-то принято ставить на праздничный стол, хотя цены на него достаточно высокие и существенно отличаются. На рынке можно встретить имитацию, подделку и настоящий рыбный продукт, поэтому важно знать, сколько действительно стоит новогодний "гость".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько должна стоить красная и черная икра.

Читайте также:

Сколько на самом деле стоит настоящая красная икра

Красная икра получается от разных видов лососевых рыб, таких как горбуша, кета, форель и другие. Икра кеты считается деликатесом и по праву является одним из эталонов вкуса этого зернистого продукта. Икринки кеты имеют большой размер, светло-оранжевый насыщенный цвет и нежный сливочный вкус.

Цена может варьироваться в зависимости от вида рыбы и качества продукта. К примеру, в Сильпо цены на красную икру кеты начинаются от 489 грн за небольшие банки по 100 граммов.

Цены на красную икру кеты в Сильпо. Фото: скриншот

Цены на эту же икру в Fishmarket начинаются от 3 650 грн до 4 750 грн за 1 кг, что за 100 грамм составляет 365 грн и 475 грн соответственно. Таким образом, покупать деликатес выгоднее все-таки в специализированных магазинах.

Самая дорогая икра кеты в Fishmarket. Фото: скриншот

Самая дешевая икра кеты в Fishmarket. Фото: скриншот 1/2 ​ 2

Следовательно, настоящая красная икра в Украине должна стоить примерно от 360 до 500 грн за 100 грамм, в зависимости от сорта и рыбы. Варианты, которые значительно дешевле — это либо имитация, либо икра худшего качества.

Сколько стоит настоящая черная икра

Черная икра дороже из-за редкости осетровых рыб и сложности ее добывания. Извлекать осетровый деликатес очень затратно: организация приемлемых условий для рыб, уход за ними, редкость нереста, зарплаты работников требуют больших вложений. Это и есть ответ на вопрос, почему черная икра так дорога.

В Сильпо цены на зернистую осетровую черную икру начинаются от 3 329 грн за 100 граммов.

Цены на черную икру в Сильпо. Фото: скриншот

В том же Fishmarket цены разнятся. Самый дешевый вариант за 100 г продукта начинается от 1 750 грн. Для сравнения, в Сильпо близка по цене позиция на 50 граммов за 1 349 грн.

Цена за 100 грамм черной икры в Fishmarket. Фото: скриншот

Цена за 50 грамм черной икры в Сильпо. Фото: скриншот 1/2 ​ 2

Одним из самых дорогих предложений за 100 граммов черной икры в Fishmarket является баночка стоимостью 2 730 грн.

Цены на черную икру в Fishmarket за 100 граммов. Фото: скриншот

Как видно, цены сильно отличаются от сорта и качества продукта. Можно заключить, что настоящая черная икра стоит от 1 300 грн за 50 граммов до 3 600 грн за 100 граммов. Все предложения, которые значительно дешевле указанных цен, — имитация или подделка.

Напомним, есть много способов проверить подлинность красной икры. Одним из наиболее распространенных методов является погружение продукта в горячую воду.

Также мы писали, что черная икра считается роскошью и большинство людей могут позволить купить ее себе не на каждый праздник. Однако есть бюджетные варианты, которые можно найти в популярных супермаркетах. Некоторые из них могут напоминать вкус настоящего продукта, а также позволят значительно сэкономить.