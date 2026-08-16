Развод с иностранцем без его согласия: когда не нужно ехать в другую страну

Судья зачитывает решение. Фото: УНИАН

Иностранец уехал за границу, перестал выходить на связь и не дает согласия на развод. Нужно ли в такой ситуации ехать в другую страну и судиться там? В отдельных случаях расторгнуть брак можно в Украине, даже если другой из супругов давно проживает за границей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Наказ Today".

ДРАЦС или суд: куда обращаться

Если нет несовершеннолетних детей и оба супруга согласны на развод, брак можно расторгнуть через ДРАЦС. Наличие общего имущества этому не мешает — его можно разделить отдельно.

Однако на практике от иностранца необходимо получить надлежащим образом оформленное, легализованное и нотариально заверенное заявление. Поэтому, если иностранный супруг или супруга не выходит на связь, реальным вариантом становится суд.

Судебный путь также необходим, если есть вопросы, касающиеся детей, нерешенные имущественные вопросы или другая сторона просто игнорирует попытки связаться с ней. При этом личное присутствие иностранного супруга или супруги может не потребоваться.

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Какой суд будет рассматривать дело

По общему правилу иск подается по месту жительства ответчика. Но бывают случаи, когда развод можно оформить в Украине.

Если на иждивении истца находятся малолетние или несовершеннолетние дети, он может обратиться в суд по своему адресу в Украине. При этом дети не обязательно должны быть общими.

Еще один вариант — если у иностранца есть недвижимость в Украине. Например, если ему принадлежит доля в квартире или земельный участок, иск можно подать по месту нахождения этого имущества.

Основанием также может служить состояние здоровья истца, если имеются медицинские документы, подтверждающие, что поездки или перелеты за границу ему противопоказаны.

Если связь с партнером давно утрачена, неизвестно, где он сейчас живет, и имущества в Украине нет, в иске можно указать, что текущее место жительства ответчика неизвестно. При этом необходимо приложить доказательства того, что ранее он был зарегистрирован в Украине — например, копию старого вида на временное или постоянное проживание или старый договор аренды.

Если же оба супруга проживают за пределами Украины, вопрос подсудности в Украине может определять Верховный Суд.

Как уведомить партнера за рубежом

Украинский суд должен официально уведомить другую сторону о рассмотрении дела. Документы могут направляться через международную почту или дипломатические каналы. Это может существенно затянуть процесс.

Если иностранный партнер получил документы, но игнорирует судебные повестки, суд может расторгнуть брак без его участия. Если же партнер хочет принять участие, но физически не может приехать в Украину, во многих случаях это можно сделать дистанционно — посредством видеоконференции. Документы также могут подаваться через "Электронный суд". Для иностранцев при этом действуют отдельные правила регистрации и идентификации.

Еще один вариант — участие через доверенное лицо. Человек, находящийся за границей, может оформить доверенность или заключить договор с украинским адвокатом, который будет представлять его интересы в суде.

Если иностранец не возражает против развода, но не может или не хочет участвовать в процессе онлайн, он может передать в суд письменное заявление о согласии на расторжение брака и просьбу рассмотреть дело в его отсутствие. Такой документ можно оформить через украинское консульство или местного нотариуса.

Признают ли развод в другой стране

Сам факт расторжения брака в Украине еще не означает, что решение будет автоматически признано в стране проживания бывшего мужа или жены. Все зависит от законодательства конкретного государства. С некоторыми странами Украина имеет двусторонние договоры о правовой помощи, что может упростить процедуру. В других случаях может потребоваться отдельная процедура признания или легализации украинского судебного решения.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут узнать о разводе уже после того, как суд вынес решение. Один из супругов имеет право самостоятельно подать иск, а дело могут рассмотреть без второго, если тот не получил уведомление надлежащим образом.

Также Новини.LIVE сообщали, что при разводе квартира или дом могут стать главной причиной многолетнего спора. В 2026 году раздел недвижимости можно оформить мирным путем через нотариуса или решить вопрос в суде, но одна ошибка в документах может дорого обойтись.