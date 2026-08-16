Розлучення з іноземцем без його згоди: коли не потрібно їхати до іншої країни

Суддя зачитує рішення. Фото: УНІАН

Чоловік-іноземець виїхав за кордон, перестав виходити на зв’язок і не дає згоди на розлучення. Чи потрібно в такій ситуації їхати до іншої країни та судитися там? В окремих випадках розірвати шлюб можна в Україні, навіть якщо інший з подружжя давно живе за кордоном.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на канал Наказ Today.

ДРАЦС чи суд: куди звертатися

Якщо немає неповнолітніх дітей і обоє з подружжя погоджуються на розлучення, шлюб можна розірвати через ДРАЦС. Наявність спільного майна цьому не заважає — його можна поділити окремо.

Однак на практиці від іноземця потрібно отримати належним чином оформлену, легалізовану та нотаріально посвідчену заяву. Тому якщо іноземний чоловік або дружина не виходить на зв’язок, реальним варіантом стає суд.

Судовий шлях також потрібен, якщо є питання щодо дітей, невирішені майнові питання або інша сторона просто ігнорує спроби зв’язатися з нею. При цьому особиста присутність іноземного чоловіка чи дружини може не знадобитися.

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Який суд розглядатиме справу

За загальним правилом позов подають за місцем проживання відповідача. Але є випадки, коли розлучення можна оформити в Україні.

Якщо на утриманні позивача є малолітні або неповнолітні діти, він може звернутися до суду за своєю адресою в Україні. При цьому діти не обов’язково мають бути спільними.

Ще один варіант — якщо іноземець має нерухомість в Україні. Наприклад, якщо йому належить частка квартири або земельна ділянка, позов можна подати за місцезнаходженням цього майна.

Підставою також може бути стан здоров’я позивача, якщо є медичні документи, які підтверджують, що поїздки чи перельоти за кордон йому протипоказані.

Якщо зв’язок із партнером давно втрачений, невідомо, де він зараз живе, і майна в Україні немає, у позові можна зазначити, що актуальне місце проживання відповідача невідоме. Водночас потрібно додати докази того, що раніше він мав реєстрацію в Україні — наприклад, копію старої посвідки на тимчасове чи постійне проживання або старий договір оренди.

Якщо ж обоє з подружжя проживають за межами України, питання підсудності в Україні може визначати Верховний Суд.

Як повідомляють партнера за кордоном

Український суд має офіційно повідомити іншу сторону про розгляд справи. Документи можуть надсилатися через міжнародну пошту або дипломатичні канали. Це може суттєво затягнути процес.

Якщо іноземний партнер отримав документи, але ігнорує судові повістки, суд може розірвати шлюб без його участі. Якщо ж партнер хоче взяти участь, але фізично не може приїхати в Україну, у багатьох випадках це можна зробити дистанційно — через відеоконференцію. Документи також можуть подаватися через "Електронний суд". Для іноземців при цьому діють окремі правила реєстрації та ідентифікації.

Ще один варіант — участь через довірену особу. Людина за кордоном може оформити довіреність або укласти договір з українським адвокатом, який представлятиме її інтереси в суді.

Якщо іноземець не заперечує проти розлучення, але не може або не хоче брати участь онлайн, він може передати до суду письмову заяву про згоду на розірвання шлюбу та прохання розглянути справу без нього. Такий документ можна оформити через українське консульство або місцевого нотаріуса.

Чи визнають розлучення в іншій країні

Сам факт розірвання шлюбу в Україні ще не означає, що рішення автоматично визнаватиметься в країні проживання колишнього чоловіка чи дружини. Все залежить від законодавства конкретної держави. З деякими країнами Україна має двосторонні договори про правову допомогу, що може спростити процедуру. В інших випадках може знадобитися окрема процедура визнання або легалізації українського судового рішення.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть дізнатися про розлучення вже після того, як суд ухвалив рішення. Один із подружжя має право самостійно подати позов, а справу можуть розглянути без другого, якщо той не отримав повідомлення належним чином.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час розлучення квартира чи будинок можуть перетворитися на головну причину багаторічної суперечки. У 2026 році поділ нерухомості можна оформити мирно через нотаріуса або вирішити питання в суді, але одна помилка в документах може дорого коштувати.