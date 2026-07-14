Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни
Многие украинцы, планируя поездку в Европу, сталкиваются с неопределенностью в отношении расходов. Путешественников интересует, сколько денег в среднем потребуется для более-менее комфортного проживания за границей. Ответы на этот вопрос дали наши сограждане, которые уже давно проживают в ЕС.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.
Сколько денег нужно на жизнь за границей
Пользовательница соцсети опубликовала пост с вопросом к украинцам, проживающим за границей и не получающим выплат, сколько денег им нужно в месяц для комфортной жизни. Она получила немало ответов от соотечественников из разных стран. Например, одна девушка поделилась расходами в Рейнланд-Пфальце (Германия):
- аренда — 750 евро;
- коммунальные услуги — 250 евро;
- парковка автомобиля — 60 евро;
- автострахование — 80 евро;
- топливо — 100 евро;
- интернет — 70 евро;
- связь — 50 евро;
- питание — 1200 евро;
- страхование адвокатских услуг — 50 евро;
- налог на автомобиль — 34 евро;
- школа/ребенок/книги/лагеря — 400 евро;
- выходные вне дома — 400 евро;
- одежда — 100 евро;
- обслуживание автомобиля — 40 евро;
- средства гигиены — 70 евро;
- радио/телевидение — 12 евро;
- отпуск — 350 евро.
Конечно, эти расходы индивидуальны и могут существенно отличаться в зависимости от потребностей человека. Так, другая девушка из Германии назвала ориентировочную сумму 1 500 евро в месяц. Пользовательница соцсети из Франции назвала расходы в размере 1 300 евро (500-800 евро — жилье, 400 евро — питание).
"Двое взрослых, ребенок 7 лет и собака. Португалия. Около 3 500 евро базовых расходов, плюс до 500 евро дополнительно. Немного жил в Валенсии и Риме. Уровень цен примерно такой же", — написал украинец в Threads.
Для комфортного проживания в Грузии пользователи социальной сети назвали достаточной сумму до 1 700 евро, в Греции — чуть более 1 000 евро, в Финляндии — до 2 000 евро (если с автомобилем), в Испании — 3 000 евро для семьи из четырех человек и кота, в Чикаго — не менее 5 000 долларов, в Хорватии — от 2 000 долларов, в Румынии — до 2 000 евро, в Латвии — 1 500 евро.
Что еще нужно знать украинцам
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Также Новини.LIVE рассказывали, почему наличные могут привести к проблемам на границе. Нередко украинцев останавливают из-за уклонения от декларирования валюты. Кроме того, необходимо иметь деньги для пребывания за границей — хотя бы минимально установленную сумму.
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