Как рассчитывается пенсия по возрасту в Украине: формула и коэффициенты

Женщина с ручкой в руках смотрит на бумаги и деньги, лежащие на столе. Фото: Новини.LIVE.

Два пенсионера могли проработать по тридцать лет, но один ежемесячно получает крупную сумму, а другой — едва сводит концы с концами, получая минимальную зарплату. Дело в том, что стаж в трудовой книжке — это лишь половина дела, а реальную сумму на карте определяет размер официальной зарплаты. Пенсионный фонд рассчитывает ставку вашей пенсии по совершенно иному принципу.

Как именно рассчитать сумму своих выплат, сообщает РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Формула расчета пенсии по возрасту

В соответствии с нормами Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по возрасту не фиксирована. Для каждого гражданина она рассчитывается по индивидуальной формуле.

Итоговая сумма определяется путем умножения двух основных величин:

Расчетного показателя заработной платы застрахованного лица. Коэффициента страхового стажа.

Именно поэтому итоговые выплаты существенно различаются даже у людей с одинаковым стажем.

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Порядок определения заработной платы

Для расчета пенсии используется специально рассчитанный показатель заработной платы. Его определяют как произведение средней заработной платы в Украине за три календарных года до обращения в ПФУ и индивидуального коэффициента заработной платы лица. Если на момент оформления выплат официальная статистика за три предыдущих года еще не сформирована, используются имеющиеся данные предыдущих лет с последующим перерасчетом.

Базовым периодом для учета дохода является весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года. Однако законом предусмотрено исключение:

по желанию лица в расчет можно дополнительно включить заработок за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года;

основное требование для учета дохода за этот период — наличие справки о заработной плате.

Как рассчитать коэффициент стажа и дохода

Вашу официальную зарплату за каждый месяц делят на среднюю зарплату по Украине за тот же месяц:

Коэффициент зарплаты. Если вы зарабатывали вдвое больше средней нормы, ваш показатель за этот месяц будет равен 2, если на уровне средней — 1, а если минималку — около 0,5. Затем все эти ежемесячные цифры суммируют и вычисляют среднее значение. Коэффициент стажа. Общее количество отработанных месяцев просто делят на 1200. Например, за 30 лет стажа, что равно 360 месяцам, вы получите коэффициент 0,3.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о пенсиях в Евросоюзе. По словам экспертов, там действует многоуровневая система пенсионных выплат. В некоторых случаях суммы могут достигать 1 500 евро.

Также Новини.LIVE сообщали о нюансах пенсионных выплат по инвалидности. Обязанностью получателя выплат является прохождение медицинской комиссии. Именно от этого зависит: будет ли данное лицо получать пенсию или нет.