Як розраховують пенсію за віком в Україні: формула та коефіцієнти

Жінка з ручкою в руках дивиться на папери, гроші на столі. Фото: Новини.LIVE.

Два пенсіонери могли пропрацювати по тридцять років, але один щомісяця отримує велику суму, а інший — ледь перебивається з мінімалкою. Справа в тому, що стаж у трудовій — це лише половина справи, а справжню цифру на карті вирішує розмір офіційної зарплати. Пенсійний фонд рахує ставку вашої пенсії по зовсім іншому принципу.

Як саме вирахувати суму своїх виплат повідомляє РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Формула обчислення пенсії за віком

Відповідно до норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія за віком не фіксована. Для кожного громадянина її розраховують за індивідуальною формулою.

Підсумкова сума визначається шляхом множення двох основних величин:

Розрахункового показника заробітної плати застрахованої особи. Коефіцієнта страхового стажу.

Саме через це підсумкові виплати суттєво різняться навіть у людей з однаковим стажем.

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Порядок визначення заробітної плати

Для розрахунку пенсії використовується спеціально обчислений показник заробітної плати. Його визначають як добуток середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки перед зверненням до ПФУ та індивідуального коефіцієнта зарплати особи. Якщо на момент оформлення виплат офіційна статистика за три попередні роки ще не сформована, використовують наявні дані попередніх років з подальшим перерахунком.

Базовим періодом для обліку доходу є увесь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року. Проте законом передбачено виняток:

за бажанням особи до розрахунку можна додатково включити заробіток за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року;

основна вимога для врахування доходу за цей період — наявність довідки про заробітну плату.

Як розрахувати коефіцієнт стажу та доходу

Вашу офіційну зарплату за кожен місяць ділять на середню зарплату по Україні за той самий місяць:

Коефіцієнт зарплати. Якщо ви заробляли удвічі більше за середню норму, ваш показник за цей місяць буде 2, якщо на рівні середньої — 1, а якщо мінімалку — близько 0,5. Потім усі ці щомісячні цифри додають і виводять середнє значення. Коефіцієнт стажу. Загальну кількість відпрацьованих місяців просто ділять на 1200. Наприклад, за 30 років стажу, що дорівнює 360 місяцям, ви отримаєте коефіцієнт 0,3.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про пенсії в Євросоюзі. За словами експертів, там діє багаторівнева система пенсійних виплат. Подекуди суми можуть досягати до 1 500 євро.

Також Новини.LIVE повідомляли про нюанси щодо пенсійних виплат по інвалідності. Зобов'язанням отримувача виплат є проходження медичних комісій. Саме від неї залежить: чи буде така особа отримувати пенсію, чи ні.