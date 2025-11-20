Видео
Видео

Работодателям выплачивают помощь — кто может получить и сумма

Работодателям выплачивают помощь — кто может получить и сумма

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 11:10
обновлено: 10:59
Помощь для работодателей — на какие выплаты от государства можно рассчитывать в 2025
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Государство обеспечивает некоторых работодателей и ФЛП финансовой помощью. На средства могут рассчитывать представители бизнеса, которые временно сократили производство или рабочее время. Это так называемая поддержка по частичной безработице.

Какая сумма предусмотрена работодателям, рассказали на Правительственном портале.

Кто может получить помощь в 2025

Выплата по частичной безработице — это вид государственной поддержки застрахованных лиц, которая распространяется на сотрудников и физических-лиц предпринимателей в случае потери ими части дохода. Среди потенциальных причин финансовых неурядиц выделяют:

  • сокращение или остановку производства;
  • уменьшение количества выполнения работ или предоставления услуг;
  • чрезвычайные ситуации экономического, технологического характера;
  • введение чрезвычайного/военного положения;
  • установление карантина.

Важными условиями получения денег от государства является уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в течение последних шести месяцев до наступления частичной безработицы, а также отсутствие задолженности перед бюджетом.

Какой максимальный размер пособия

Чтобы начисление утвердили, должны быть выполнены конкретные условия. Например, в случае остановки или сокращения производства (выполнения работ/предоставления услуг) регресс должен охватить не менее 20% численности сотрудников. А масштаб сокращения рабочего времени — достигать 30% и больше в месяц.

Что касается размера денежного обеспечения, то максимальная сумма помощи от государства в случае частичной безработицы — 50% минимальной зарплаты (4 000 грн в 2025 году).

Для получения выплаты необходимо заполнить заявление в электронном кабинете работодателя на сайте Государственной службы занятости, подписав документ собственной цифровой подписью. Также можно лично прийти в центр занятости по месту ведения деятельности. Обычно обращение обрабатывают в течение пяти рабочих дней.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 января 2026 года работодателей обяжут ежеквартально отчитываться о выполнении норматива по трудоустройству лиц с инвалидностью, предусмотренного обновленным законодательством.

Также мы писали, что средняя зарплата в Украине уже пять лет держится на уровне 580-600 долларов, а разница между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей остается стабильной.

