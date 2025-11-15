Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Умеренный оптимизм на рынке труда — что происходит с зарплатами

Умеренный оптимизм на рынке труда — что происходит с зарплатами

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 10:12
обновлено: 17:58
Средняя зарплата в Украине — сколько дают работодатели и будут ли поднимать суммы
Деньги в руках. Фото: Unsplash

В Украине наблюдается интересный тренд — средняя зарплата колеблется в диапазоне 580-600 долларов на протяжении последних пяти лет. Однако суммы, которые хотят получать соискатели работы, не сильно отличаются от предложений работодателей.

Об этом рассказал генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк на событии "Саммит СЕО 2025" от Forbes Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Зарплатные тренды на рынке Украины

Во время выступления на саммите гендиректор крупного кадрового портала отметил, что средняя зарплата в валюте последние пять лет колеблется вокруг цифры 580-600 долларов. Когда курс в Украине поднимается, гривневая зарплата растет медленнее, однако затем снова догоняет показатели. Это свидетельствует о стабильной ситуации с доходами сотрудников во время военного положения.

"Сейчас то, что предлагают работодатели — 24,5 тысячи грн, а то, что хотят соискатели — 27,3 тысячи грн. Разница в 3 тысячи тоже стабильна в течение последних полутора лет. Поэтому можем сказать, что рынок уже стабилизировался и по вакансиям", — уточнил спикер.

Сейчас наблюдается умеренный оптимизм на рынке труда: активность соискателей немного увеличилась, а средняя зарплата постепенно растет, хотя и колеблется вокруг цифры 600 долларов из-за динамики официального курса валют.

Планируют ли работодатели поднимать зарплаты

Компания провела несколько опросов среди работодателей и узнала, какая доля респондентов планирует пересмотреть заработную плату в ближайшее время. Результат оказался таким:

  • 54% — хотят поднять суммы в 2026 году;
  • 38% — рассматривают такую возможность, однако еще не приняли окончательное решение;
  • 8% — не планируют увеличивать зарплаты.

На вопрос, меняли ли компании суммы доходов своих сотрудников в 2025 году, 50% респондентов ответили утвердительно. 13% опрошенных подняли зарплаты для 75% сотрудников, 11% — для 50-75% подчиненных, а 9% — вообще не вводили изменений.

Умеренный оптимизм на рынке труда — что происходит с зарплатами - фото 1
Опрос работодателей от Robota.ua. Фото: Новини.LIVE

Представители бизнеса при пересмотре денежного обеспечения работников учитывают такие критерии: рыночную стоимость позиции (68%), бюджет компании и финансовые возможности (60%), эффективность деятельности конкретного человека (52%), инфляцию и экономические факторы (46%).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 сентября учителям должны были начислять 2 000 грн ежемесячной доплаты за работу в сложных условиях, но многие педагоги ее не получили. Даниил Гетманцев просит прокуратуру проверить злоупотребления.

Также мы писали, что минимальная зарплата в ноябре-декабре составляет 8 000 грн и работодатели должны ее гарантировать за полную норму труда. Однако сумма может быть ниже, если сорвана норма выработки.

работа доходы зарплата работодатели Forbes Ukraine
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации