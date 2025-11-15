Средняя зарплата в Украине — сколько дают работодатели и будут ли поднимать суммы

Деньги в руках. Фото: Unsplash

В Украине наблюдается интересный тренд — средняя зарплата колеблется в диапазоне 580-600 долларов на протяжении последних пяти лет. Однако суммы, которые хотят получать соискатели работы, не сильно отличаются от предложений работодателей.

Об этом рассказал генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк на событии "Саммит СЕО 2025" от Forbes Ukraine.

Зарплатные тренды на рынке Украины

Во время выступления на саммите гендиректор крупного кадрового портала отметил, что средняя зарплата в валюте последние пять лет колеблется вокруг цифры 580-600 долларов. Когда курс в Украине поднимается, гривневая зарплата растет медленнее, однако затем снова догоняет показатели. Это свидетельствует о стабильной ситуации с доходами сотрудников во время военного положения.

"Сейчас то, что предлагают работодатели — 24,5 тысячи грн, а то, что хотят соискатели — 27,3 тысячи грн. Разница в 3 тысячи тоже стабильна в течение последних полутора лет. Поэтому можем сказать, что рынок уже стабилизировался и по вакансиям", — уточнил спикер.

Сейчас наблюдается умеренный оптимизм на рынке труда: активность соискателей немного увеличилась, а средняя зарплата постепенно растет, хотя и колеблется вокруг цифры 600 долларов из-за динамики официального курса валют.

Планируют ли работодатели поднимать зарплаты

Компания провела несколько опросов среди работодателей и узнала, какая доля респондентов планирует пересмотреть заработную плату в ближайшее время. Результат оказался таким:

54% — хотят поднять суммы в 2026 году;

38% — рассматривают такую возможность, однако еще не приняли окончательное решение;

8% — не планируют увеличивать зарплаты.

На вопрос, меняли ли компании суммы доходов своих сотрудников в 2025 году, 50% респондентов ответили утвердительно. 13% опрошенных подняли зарплаты для 75% сотрудников, 11% — для 50-75% подчиненных, а 9% — вообще не вводили изменений.

Опрос работодателей от Robota.ua. Фото: Новини.LIVE

Представители бизнеса при пересмотре денежного обеспечения работников учитывают такие критерии: рыночную стоимость позиции (68%), бюджет компании и финансовые возможности (60%), эффективность деятельности конкретного человека (52%), инфляцию и экономические факторы (46%).

