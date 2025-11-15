Відео
Помірний оптимізм на ринку праці — що відбувається з зарплатами

Помірний оптимізм на ринку праці — що відбувається з зарплатами

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 10:12
Оновлено: 17:58
Середня зарплата в Україні — скільки дають роботодавці і чи будуть піднімати суми
Гроші в руках. Фото: Unsplash

В Україні спостерігається цікавий тренд — середня зарплата коливається в діапазоні 580-600 доларів упродовж останніх п'яти років. Однак суми, які хочуть отримувати шукачі роботи, не сильно відрізняються від пропозицій роботодавців.

Про це розповів генеральний директор Robota.ua Валерій Решетняк на події "Саміт СЕО 2025" від Forbes Ukraine.

Читайте також:

Зарплатні тренди на ринку України

Під час виступу на саміті гендиректор великого кадрового порталу зазначив, що середня зарплата у валюті останні п'ять років коливається навколо цифри 580-600 доларів. Коли курс в Україні піднімається, гривнева зарплата зростає повільніше, однак потім знову наздоганяє показники. Це свідчить про стабільну ситуацію з доходами працівників під час воєнного стану.

"Зараз те, що пропонують роботодавці — 24,5 тисячі грн, а те, що хочуть шукачі — 27,3 тисячі грн. Різниця у 3 тисячі теж стабільна протягом останніх півтора року. Тому можемо сказати, що ринок вже стабілізувався і по вакансіях", — уточнив спікер.

Наразі спостерігається помірний оптимізм на ринку праці: активність шукачів роботи трохи збільшилася, а середня зарплата поступово зростає, хоча й коливається навколо цифри 600 доларів через динаміку офіційного курсу валют.

Чи планують роботодавці піднімати зарплати

Компанія провела кілька опитувань серед роботодавців і дізналася, яка частка респондентів планує переглянути заробітну плату найближчим часом. Результат виявився таким:

  • 54% — хочуть підняти суми у 2026 році;
  • 38% — розглядають таку можливість, однак ще не ухвалили остаточне рішення;
  • 8% — не планують збільшувати зарплати.

На питання, чи змінювали компанії суми доходів своїх працівників у 2025 року, 50% респондентів відповіли ствердно. 13% опитуваних підняли зарплати для 75% співробітників, 11% — для 50-75% підлеглих, а 9% — взагалі не запроваджували нововведень.

Помірний оптимізм на ринку праці — що відбувається з зарплатами - фото 1
Опитування роботодавців від Robota.ua. Фото: Новини.LIVE

Представники бізнесу під час перегляду грошового забезпечення працівників враховують такі критерії: ринкову вартість позиції (68%), бюджет компанії та фінансові можливості (60%), ефективність діяльності конкретної людини (52%), інфляцію та економічні фактори (46%).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 вересня вчителям мали нараховувати 2 000 грн щомісячної доплати за роботу в складних умовах, але багато педагогів її не отримали. Данило Гетманцев просить прокуратуру перевірити зловживання.

Також ми писали, що мінімальна зарплата в листопаді-грудні становить 8 000 грн і роботодавці повинні її гарантувати за повну норму праці. Однак сума може бути нижчою, якщо зірвано норму виробітку.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
