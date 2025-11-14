Видео
Работодателей ждут изменения с 1 января — к чему готовиться

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 10:05
обновлено: 09:59
Изменения для работодателей и штрафы — какое нововведение заработает с 1 января
Сотрудники за столом. Фото: Unsplash

Работодателей ждут весомые изменения с 1 января 2026 года, касающиеся трудоустройства лиц с инвалидностью. Бизнес столкнется с новым расчетом норматива, отчетностью и финансовой ответственностью за нарушения.

Об этом рассказали специалисты Гоструда.

Норматив рабочих мест

Нововведения предусмотрены законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд", который вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ введет представление обязательного ежеквартального расчета и отчетности о выполнении норматива.

Сам норматив на квартал будет определяться так:

  • одно рабочее место для лица с инвалидностью — для работодателей со среднеучетным количеством штатных сотрудников (СКШС) от 8 до 25 человек;
  • 4% от СКШС — для бизнеса с СКШС более 25 человек;
  • 2% от СКШС — для учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений, поставщиков социальных услуг и организаций, занимающихся реабилитацией/обучением лиц с инвалидностью.

Чтобы работника зачислили к выполнению норматива, его нужно оформить на основное место, платить зарплату сверх минимальной, а время работы должно соответствовать нормальной или адаптированной продолжительности.

Уплата целевого взноса

Вместо штрафов за нарушение требования работодателей заставят платить "целевой взнос на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью". Это обязательство распространиться на всех предпринимателей и юридических лиц (даже на бюджетные учреждения), которые не выполнили норматив.

Однако освобождение будут иметь работодатели со среднеучетным количеством штатных сотрудников менее 8 человек и дипломатические представительства. Размер взноса рассчитывается по специальной формуле, но на период военного положения сумма уменьшится до 50% базовой ставки.

За уклонение от уплаты предусмотрена штрафная санкция — 7%. Также будут начислять пеню в размере 0,1% суммы недоплаты за каждый день просрочки. Отдельно есть штраф за неподачу отчетности — 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, правительство Украины повысило страховые выплаты для работников, пострадавших на производстве или из-за профзаболеваний. Теперь компенсации составляют от 800 до 4 000 грн ежемесячно.

Также мы писали, что 13-я зарплата — это годовая премия, которую украинские компании могут выплачивать по итогам работы. Она не является обязательной и зависит от решения работодателя/финансовых возможностей.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
