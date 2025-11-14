Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Роботодавців чекають вагомі зміни з 1 січня — до чого готуватися

Роботодавців чекають вагомі зміни з 1 січня — до чого готуватися

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 10:05
Оновлено: 09:59
Зміни для роботодавців і штрафи — яке нововведення запрацює з 1 січня
Працівники за столом. Фото: Unsplash

Роботодавців чекають вагомі зміни з 1 січня 2026 року, що стосуються працевлаштування осіб з інвалідністю. Бізнес стикнеться з новим розрахунком нормативу, звітністю та фінансовою відповідальністю за порушення.

Про це розповіли фахівці Держпраці.

Реклама
Читайте також:

Норматив робочих місць

Нововведення передбачені законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю", який набере чинності з 1 січня 2026 року. Документ запровадить подання обов'язкового щоквартального розрахунку і звітності про виконання нормативу.

Сам норматив на квартал буде визначатися так:

  • одне робоче місце для особи з інвалідністю — для роботодавців із середньообліковою кількістю штатних працівників (СКШП) від 8 до 25 осіб;
  • 4% від СКШП — для бізнесу з СКШП понад 25 осіб;
  • 2% від СКШП — для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, надавачів соціальних послуг та організацій, що займаються реабілітацією/навчанням осіб з інвалідністю.

Щоб працівника зарахували до виконання нормативу, його потрібно оформити на основне місце, платити зарплату понад мінімальну, а час роботи має відповідати нормальній чи адаптованій тривалості.

Сплата цільового внеску

Замість штрафів за порушення вимоги роботодавців змусять платити "цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю". Це зобов'язання поширитися на всіх підприємців та юридичних осіб (навіть на бюджетні установи), які не виконали норматив.

Однак звільнення матимуть роботодавці з середньообліковою кількістю штатних працівників менше 8 осіб і дипломатичні представництва. Розмір внеску розраховується за спеціальною формулою, однак на період воєнного стану сума зменшиться до 50% базової ставки.

За ухилення від сплати передбачена штрафна санкція — 7%. Також будуть нараховувати пеню в розмірі 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення. Окремо є штраф за неподання звітності — 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, уряд України підвищив страхові виплати для працівників, які постраждали на виробництві або через профзахворювання. Тепер компенсації становлять від 800 до 4 000 грн щомісяця.

Також ми писали, що 13-та зарплата — це річна премія, яку українські компанії можуть виплачувати за підсумками роботи. Вона не є обов’язковою і залежить від рішення роботодавця/фінансових можливостей.

робота штрафи особа з інвалідністю роботодавці працевлаштування
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації