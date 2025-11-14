Зміни для роботодавців і штрафи — яке нововведення запрацює з 1 січня

Працівники за столом. Фото: Unsplash

Роботодавців чекають вагомі зміни з 1 січня 2026 року, що стосуються працевлаштування осіб з інвалідністю. Бізнес стикнеться з новим розрахунком нормативу, звітністю та фінансовою відповідальністю за порушення.

Про це розповіли фахівці Держпраці.

Норматив робочих місць

Нововведення передбачені законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю", який набере чинності з 1 січня 2026 року. Документ запровадить подання обов'язкового щоквартального розрахунку і звітності про виконання нормативу.

Сам норматив на квартал буде визначатися так:

одне робоче місце для особи з інвалідністю — для роботодавців із середньообліковою кількістю штатних працівників (СКШП) від 8 до 25 осіб;

4% від СКШП — для бізнесу з СКШП понад 25 осіб;

2% від СКШП — для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, надавачів соціальних послуг та організацій, що займаються реабілітацією/навчанням осіб з інвалідністю.

Щоб працівника зарахували до виконання нормативу, його потрібно оформити на основне місце, платити зарплату понад мінімальну, а час роботи має відповідати нормальній чи адаптованій тривалості.

Сплата цільового внеску

Замість штрафів за порушення вимоги роботодавців змусять платити "цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю". Це зобов'язання поширитися на всіх підприємців та юридичних осіб (навіть на бюджетні установи), які не виконали норматив.

Однак звільнення матимуть роботодавці з середньообліковою кількістю штатних працівників менше 8 осіб і дипломатичні представництва. Розмір внеску розраховується за спеціальною формулою, однак на період воєнного стану сума зменшиться до 50% базової ставки.

За ухилення від сплати передбачена штрафна санкція — 7%. Також будуть нараховувати пеню в розмірі 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення. Окремо є штраф за неподання звітності — 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, уряд України підвищив страхові виплати для працівників, які постраждали на виробництві або через профзахворювання. Тепер компенсації становлять від 800 до 4 000 грн щомісяця.

Також ми писали, що 13-та зарплата — це річна премія, яку українські компанії можуть виплачувати за підсумками роботи. Вона не є обов’язковою і залежить від рішення роботодавця/фінансових можливостей.