Допомога для роботодавців — на які виплати від держави можна розраховувати у 2025

Держава забезпечує деяких роботодавців і ФОПів фінансовою допомогою. На кошти можуть розраховувати представники бізнесу, які тимчасово скоротили виробництво чи робочий час. Це так звана підтримка по частковому безробіттю.

Яка сума передбачена роботодавцям, розповіли на Урядовому порталі.

Хто може отримати допомогу у 2025

Виплата по частковому безробіттю — це вид державної підтримки застрахованих осіб, яка поширюється на працівників і фізичних-осіб підприємців у разі втрати ними частини доходу. Серед потенційних причин фінансових негараздів виділяють:

скорочення або зупинення виробництва;

зменшення кількості виконання робіт чи надання послуг;

надзвичайні ситуації економічного, технологічного характеру;

введення надзвичайного/воєнного стану;

встановлення карантину.

Важливими умовами одержання коштів від держави є сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) протягом останніх шести місяців до настання часткового безробіття, а також відсутність заборгованості перед бюджетом.

Який максимальний розмір допомоги

Щоб нарахування затвердили, мають бути виконані конкретні умови. Наприклад, у разі зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт/надання послуг) регрес повинен охопити не менше 20% чисельності працівників. А масштаб скорочення робочого часу має сягати 30% і більше на місяць.

Що стосується розміру грошового забезпечення, то максимальна сума допомоги від держави в разі часткового безробіття — 50% мінімальної зарплати (4 000 грн у 2025 році).

Для отримання виплати необхідно заповнити заяву в електронному кабінеті роботодавця на сайті Державної служби зайнятості, підписавши документ власним цифровим підписом. Також можна особисто прийти до центру зайнятості за місцем ведення діяльності. Зазвичай звернення опрацьовують упродовж п’яти робочих днів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року роботодавців зобов’яжуть щоквартально звітувати про виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю, передбаченого оновленим законодавством.

Також ми писали, що середня зарплата в Україні вже п’ять років тримається на рівні 580-600 доларів, а різниця між очікуваннями шукачів і пропозиціями роботодавців залишається стабільною.