Работа в Польше: как планируют изменить условия труда в жаркие дни

В Польше готовят новые правила работы в жару. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Польше готовятся новые правила для работодателей, призванные защитить работников от чрезмерной жары на рабочем месте. В настоящее время законодательство определяет лишь минимальную температуру для работы, но не устанавливает максимально допустимую. В скором времени это может измениться.

О том, как планируют изменить правила работы в жару в Польше и когда это может произойти, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Какие изменения готовятся для работников в Польше

Согласно проекту закона, работодатели должны будут принимать меры, если температура в помещении превысит 28 градусов, а во время тяжелой физической работы — 25 градусов. В таком случае необходимо будет позаботиться об уменьшении негативного воздействия жары:

защитить рабочие места от прямых солнечных лучей;

установить и использовать системы кондиционирования и вентиляции.

Если обеспечить такие условия технически невозможно, компаниям придется изменить подход к рабочему процессу. Это может быть:

корректировка графиков работы;

дополнительные перерывы для работников;

возможность работать удаленно;

сокращение продолжительности рабочего дня;

введение посменного режима труда.

Также работодатели должны будут создать условия для отдыха в прохладных помещениях. Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2027 года.

Проект закона также предусматривает четкие ограничения по температуре. Если даже после применения всех возможных мер температура в помещении превысит 35 градусов, работодатель будет обязан временно приостановить выполнение работ до улучшения условий.

Какие изменения предлагаются для сотрудников, работающих на открытом воздухе

Аналогичное правило будет действовать и для работы под открытым небом. Если температура воздуха превысит 32 градуса, выполнение работ с высоким или очень высоким уровнем физической нагрузки будет запрещено. Исключения предусмотрены только для тех видов деятельности, которые невозможно приостановить из-за технологических или организационных особенностей производства.

Кроме того, новые нормы возложат на работодателей дополнительную обязанность — регулярно контролировать температуру на рабочих местах. Измерения придется проводить как в помещениях, так и на открытых рабочих площадках, а результаты проверок нужно будет документировать.

В польском правительстве отмечают, что почти полтора года до вступления в силу новых правил должно хватить бизнесу для подготовки к изменениям. За это время работодатели смогут адаптировать рабочие места и привести условия труда в соответствие с новыми стандартами безопасности во время жаркой погоды.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Польше уже начали обсуждать новые размеры минимальной зарплаты и почасовой оплаты на 2027 год. Свои предложения по этому поводу представило Министерство труда. В ведомстве предлагают установить минимальную заработную плату на уровне 4 986 злотых брутто в месяц

Также Новини.LIVE сообщали, что для украинцев, работающих в Польше, могут возникнуть новые риски. С 8 июля 2026 года Инспекция труда будет иметь право в принудительном порядке преобразовывать гражданско-правовые договоры в трудовые. Из-за этого часть иностранцев может столкнуться с проблемами при трудоустройстве или даже потерять работу.