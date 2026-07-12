Въезд в Польшу в июле 2026 года: какие лекарства разрешено ввозить в ЕС

Проверка документов и лекарств на границе. Фото: ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Перед поездкой в Польшу необходимо позаботиться о самом важном — о здоровье. В частности, в поездку стоит взять с собой аптечку со всем необходимым. Однако из-за некоторых лекарственных препаратов у водителей и пассажиров могут возникнуть проблемы с пограничниками.

Об этом пишет Visit Ukraine, передает Новини.LIVE.

Ограничения на лекарства в ЕС

Без ограничений путешественники могут брать с собой в Польшу безрецептурные лекарства, не обладающие сильно выраженным действием. В частности, обезболивающие, противоаллергические средства, таблетки от тошноты или витамины.

Однако пограничники с особой тщательностью проверяют рецептурные и сильнодействующие лекарства, а также препараты в больших количествах.

В большинстве стран Европы разрешено перевозить до 5 упаковок лекарств (по 20 таблеток в каждой). Их общая стоимость не должна превышать 430 евро (19 300 гривен).

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Лучше всего сохранить оригинальную упаковку препаратов, чтобы у пограничников не возникало дополнительных вопросов.

На часть препаратов обязательно нужно иметь при себе рецепт (можно в электронном формате):

лекарства с кодеином;

сильные снотворные;

транквилизаторы;

препараты для лечения СДВГ;

опиоидные обезболивающие.

Обратите внимание, что кодеин и эфедрин входят в состав "Нурофена Плюс", "Кетанов" и "Бронхолитина". Эти препараты широко используются в Украине. Исключительно по рецепту разрешена перевозка лекарств с барбитуратами — валокордин, барбовал и корвалол.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам узнать о запрете на выезд за границу. Ограничения могут быть установлены из-за задолженности по алиментам и открытых исполнительных производств. Проверить это можно через приложение "Дія" и сервис Opendatabot.

Также Новини.LIVE писали о том, что украинцы должны знать о пересечении польской границы. Существует множество правил и требований к иностранцам, несоблюдение которых грозит проблемами. Например, запретом на въезд в конкретную страну ЕС.