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Головна Економіка Поїздка В'їзд до Польщі: які ліки не варто брати в поїздку, щоб уникнути проблем

В'їзд до Польщі: які ліки не варто брати в поїздку, щоб уникнути проблем

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 16:16
В'їзд до Польщі у липні 2026 року: які препарати дозволяється ввозити в ЄС
Перевірка документів та ліків на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Перед виїздом до Польщі необхідно подбати про найважливіше — здоров'я. Зокрема, в поїздку варто зібрати із собою аптечку з усім необхідним. Проте через деякі медичні препарати у водіїв та пасажирів можуть виникнути проблеми із прикордонниками.

Про це пише Visit Ukraine, передає Новини.LIVE

Обмеження ліків в ЄС

Без обмежень мандрівники можуть брати із собою в Польщу безрецептурні ліки, які не мають сильно вираженої дії. Зокрема, знеболювальні, протиалергічні, таблетки від нудоти чи вітаміни.

Проте прикордонники з особливою уважністю перевіряють рецептурні та сильнодіючі ліки,  а також препарати у великих об'ємах.

В більшості країн Європи дозволено перевозити до 5 упаковок медикаментів (по 20 таблеток у кожній). Їх загальна вартість не повинна перевищувати 430 євро (19 300 гривень).

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Найкраще зберігати оригінальну упаковку препаратів, щоб у прикордонників не виникало додаткових питань.

На частину препаратів обов'язково мати при собі рецепт (можна в електронному форматі):  

  • ліки з кодеїном;
  • сильні снодійні;
  • транквілізатори;
  • препарати для лікування ADHD;
  • опіоїдні знеболювальні.

Зверніть увагу, що кодеїн та ефедрин входять до складу "Нурофен Плюс", "Кетанов" і "Бронхолітин". Ці препарати широко використовуються в Україні. Виключно за рецептом дозволяється перевезення медикаментів із барбітуратами — валокордин, барбовал та корвалол.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українцям дізнатися про заборону на виїзд за кордон. Обмеження можуть встановити через борги зі сплати аліментів та відкриті виконавчі провадження. Перевірка доступна через застосунок "Дія" та сервіс Opendatabot.

Також Новини.LIVE писали, що повинні знати українці про перетин польського кордону. Існує багато правил і вимог до іноземців, невиконання яких загрожує проблемами. Наприклад, забороною на в’їзд до конкретної країни ЄС.

Польща ліки виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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