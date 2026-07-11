Путешествие на УЗ: кто будет нести ответственность за вещь, поврежденную в пути

Ноутбук, разбитый в поезде. Фото: УЗ/Facebook, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто выбирают для поездок поезда Укрзализныци. Однако никто не застрахован от различных инцидентов во время поездки. В частности, может быть повреждено имущество пассажира.

О том, кто несёт ответственность в таком случае, представители УЗ рассказали в соцсети Threads, передаёт Новини.LIVE.

Чемодан упал на ноутбук в поезде УЗ

Одна из пользовательниц поделилась неприятностью, которая случилась с ее подругой в поезде. На ее место с верхней полки упал чемодан другого пассажира и разбил дорогостоящий ноутбук MacBook Air.

"Вопрос к "Укрзализныце": почему в вагонах нет фиксаторов, которые удерживали бы вещи и предотвращали их падение? Ведь речь идет не только о имуществе, но и о безопасности пассажиров — на месте ноутбука могла оказаться голова человека", — пожаловалась девушка.

Она поинтересовалась, кто в такой ситуации должен отвечать за нанесённый ущерб и компенсировать ремонт ноутбука.

Читайте также:

В УЗ ответили, что за правильное размещение и безопасную перевозку своей ручной клади отвечает сам пассажир, которому она принадлежит.

"Именно он должен размещать вещи так, чтобы они не представляли опасности для других пассажиров. Для перевозки крупногабаритного багажа в поездах "Интерсити+" предусмотрены специальные багажные отсеки, где такие вещи и рекомендуется размещать", — пояснил перевозчик.

В УЗ добавили, что в том случае, если ущерб был нанесен в результате падения вещей другого пассажира, вопрос о возмещении решается между владельцем багажа и пострадавшей стороной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине некоторые люди имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте. Но на практике перевозчики иногда отказывают льготникам. Поэтому важно знать, кому не нужно платить за проезд летом 2026 года и что делать, если ваши права нарушают.

Также Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.