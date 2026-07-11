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Головна Економіка Поїздка В УЗ розставили крапки над "і" щодо відповідальності пасажирів за речі

В УЗ розставили крапки над "і" щодо відповідальності пасажирів за речі

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 08:30
Подорож УЗ: хто нестиме відповідальність за річ, яка була пошкоджена в дорозі
Розбитий в потязі ноутбук. Фото: УЗ/Facebook, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Українці часто обирають для поїздок потяги Укрзалізниці. Проте ніхто не застрахований від різних інцидентів під час поїздки. Зокрема, може бути пошкоджене майно пасажира.

Про те, хто несе відповідальність в такому випадку, представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Валіза впала на ноутбук в потязі УЗ

Одна з користувачок поділилася бідою, яка трапилася з її подругою в потязі. На її місце з верхньої полиці впала валіза іншого пасажира та розбила дороговартісний ноутбук MacBook Air.

"Питання до Укрзалізниці: чому у вагонах немає фіксаторів, які б утримували речі та запобігали їх падінню? Адже це не лише про майно, а й про безпеку пасажирів — на місці ноутбука могла бути голова людини", — поскаржилась дівчина.

Вона поцікавилась, хто в такій ситуації має відповідати за завдані збитки та компенсувати ремонт ноутбука.

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В УЗ відповіли, що за правильне розміщення та безпечне перевезення своєї ручної поклажі відповідає сам пасажир, якому вона належить.

"Саме він має розміщувати речі так, щоб вони не становили небезпеки для інших пасажирів. Для перевезення великогабаритного багажу в поїздах Інтерсіті+ передбачені спеціальні багажні відсіки, де такі речі й рекомендується розміщувати", — пояснив перевізник.

В УЗ додали, що в тому випадку, якщо шкоду було завдано внаслідок падіння речей іншого пасажира, питання відшкодування вирішується між власником багажу та постраждалою стороною відповідно до вимог чинного законодавства.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні деякі люди мають право безплатно їздити в громадському транспорті. Але на практиці перевізники інколи відмовляють пільговикам. Тому важливо знати, кому не потрібно платити за проїзд улітку 2026 року та що робити, якщо ваші права порушують.

Також Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці. 

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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