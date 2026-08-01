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Главная Экономика Поездка В УЗ пояснили, откладывают ли отправление поездов во время воздушных тревог

В УЗ пояснили, откладывают ли отправление поездов во время воздушных тревог

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 11:33
Массированная атака со стороны РФ: задерживаются ли поезда и как «Украинские железные дороги» следят за безопасностью
Пассажиры УЗ возвращаются в поезд после эвакуации. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Укрзализныця, несмотря на опасность, не приостанавливает перевозки, однако тщательно следит за обстановкой в сфере безопасности. Даже во время массированных атак противника поезда продолжают курсировать по Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

Воздушная тревога во время отправления поезда УЗ

Один из пассажиров поинтересовался у перевозчика, как действовать, если отправление поезда совпадает с массированной атакой. Он спросил, отправляется ли в таком случае поезд с опозданием. Пассажир уточнил, что его интересует именно Киевский регион.

В УЗ пояснили, что мониторинговая команда отслеживает угрозу. В частности, если траектория вражеских дронов и ракет не совпадает с траекторией движения поезда, он отправляется по расписанию.

Перевозчик заверил, что даже если из-за тревоги пассажир не сможет сесть в поезд, его билет останется действительным еще в течение суток.

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В частности, пассажир имеет право уехать первым попутным поездом. Таким образом, можно добраться до места назначения без доплат уже после того, как закончится воздушная тревога. Чтобы воспользоваться такой возможностью, пассажиру нужно обратиться к дежурному на вокзале.

Если же опасность угрожает пассажирам уже во время движения между населенными пунктами, поезд будет остановлен, а пассажиров эвакуируют из вагонов.

В Укрзализныце заверили, что во время военного положения все проводники прошли инструктаж о том, как действовать в случае атаки врага, и проводник обязательно предупредит о возможной угрозе.

Во время поездки следуйте инструкциям проводника и заранее ознакомьтесь с правилами, которые помогут защитить себя и близких.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, держите рот открытым, прикройте голову подручными предметами.

Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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