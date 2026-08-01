Масована атака РФ: чи затримуються рейси та як УЗ слідкує за безпекою

Пасажири УЗ повертаються до потягу після евакуації. Фото: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Росія продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Укрзалізниця попри небезпеку не зупиняє перевезення, проте ретельно слідкує за безпековою ситуацією. Навіть під час масованої атаки ворога потяги подовжують курсувати Україною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ в соцмережі Threads.

Повітряна тривога під час відправлення потяга УЗ

Один з мандрівників поцікавився у перевізника, як діяти, якщо відправлення потягу збігається з масованою атакою. Він запитав, чи відправляється в такому випадку потяг із запізненням. Пасажир уточнив, що цікавиться саме київським регіоном.

В УЗ пояснили, що моніторингова команда відслідковує небезпеку. Зокрема, якщо траєкторія ворожих дронів та ракет не співпадає з траєкторією руху поїзда, він відправляється графіком.

Перевізник запевнив, що навіть якщо через тривогу пасажир не зможе здійснити посадку в поїзд, то його квиток залишається дійсний ще протягом доби.

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Зокрема, мандрівник має право поїхати першим попутним поїздом. Таким чином, можна дістатися до місця призначення без доплат вже після того, як закінчиться повітряна тривогу. Щоб скористатися такою можливістю, пасажиру потрібно звернутися до чергового вокзалу.

Якщо ж небезпека буде загрожувати пасажирам вже під час руху між населеними пунктами, потяг буде зупинено, а пасажирів евакуйовують із вагонів.

В Укрзалізниці запевнили, що під час воєнного стану всі провідники пройшли інструктаж, як діяти в разі атаки ворога, і провідник обовʼязково попередить про ймовірну загрозу.

Під час поїздки дотримуйтеся інструкцій провідника та завчасно збережіть правила, які допоможуть захистити себе й близьких.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажирам Укрзалізниці потрібно діяти під час евакуації. Зокрема, потрібно бути уважним та слухати вказівки залізничників та провідників. Якщо почуєте вибухи поблизу, ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами.

Також Новини.LIVE писали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.