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Главная Экономика Поездка В стоимость билета входит: за что пассажирам УЗ не нужно доплачивать

В стоимость билета входит: за что пассажирам УЗ не нужно доплачивать

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 10:35
Путешествие на УЗ: какие услуги входят в стоимость билета
Пассажиры в поезде Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Поезда Укрзализныци остаются одним из самых доступных, безопасных и комфортных видов транспорта. Путешественники могут отдохнуть и выспаться во время поездки. Мало кто догадывается, что в стоимость билета входит не только плата за саму полку и постельное белье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныци.

За что не нужно доплачивать в поездах Укрзализныци

Наверное, самая большая фобия для каждого пассажира — проспать нужную станцию. Однако в таком случае путешественник может вернуться назад без каких-либо доплат.

Если произошла такая ситуация — нужно обратиться к начальнику поезда. Он должен составить соответствующий акт, который продлит действие вашего посадочного талона. С ним вы сможете вернуться туда, куда нужно, на другом рейсе.

Каждый пассажир в пассажирских поездах имеет право без доплат:

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  • обратиться к проводнику за питьевой водой или кипятком;
  • получить основные лекарства из аптечки, которая должна быть у каждого проводника;
  • пользоваться микроволновой печью и холодильником, которые находятся в служебном купе проводника;
  • попросить ремни безопасности — их выдают не только детям, но и взрослым, которые боятся высоты или не хотят получить травму в случае резкой остановки поезда.

Кроме того, в стоимость билета входят услуги по страхованию. В частности, если в пути пассажир получит какую-либо травму и потребует лечения, можно получить компенсацию.

Пассажиру необходимо обратиться к начальнику поезда, который составит акт о несчастном случае. С этим документом и билетом нужно будет обратиться в страховую компанию.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, должны ли пассажиры Укрзализныци, занимающие верхние места, прятать свои сумки и чемоданы под нижние полки. Пассажиры везут с собой габаритные сумки и чемоданы, и на этом фоне иногда возникают споры. Перевозчик разъяснил права каждого пассажира.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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