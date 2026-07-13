Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка Входить у вартість квитка: за що не треба доплачувати пасажирам УЗ

Входить у вартість квитка: за що не треба доплачувати пасажирам УЗ

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 10:35
Подорож УЗ: які послуги входять у вартість квитка
Пасажири в потязі Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Потяги Укрзалізниці залишаються одним з найдоступнішим, безпечним та комфортним транспортом. Мандрівники можуть відпочити та виспатися під час поїздки. Мало хто здогадується, що у вартість квитка входить не лише плата за саму полицю та постільну білизну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.

За що не треба доплачувати в потягах Укрзалізниці

Напевно найбільша фобія для кожного пасажира — проспати потрібну станцію. Проте в такому випадку мандрівник може повернутись назад, без жодних доплат.

Якщо сталася така ситуація — потрібно звернутися до начальника потягу. Він має скласти відповідний акт, який має продовжити дію вашого посадкового талону. З ним ви зможете повернутися, куди потрібно, на іншому рейсі.

Кожен пасажир в пасажирських потягах має право без доплат:

Читайте також:
  • звернутися до провідника за питною водою або окропом;
  • отримати базові ліки з аптечки, яка має бути у кожного провідника;
  • користуватися мікрохвильовкою та холодильником, які знаходяться в службовому купе провідника;
  • попросити ремені безпеки — їх видають не лише дітям, а й дорослим, які бояться висоти чи не хочуть травмуватися у випадку різкої зупинки потягу.

Крім того, у вартість квитка входять послуги зі страхування. Зокрема, якщо в дорозі пасажир отримає якусь травму та буде потребувати лікування, можна отримати компенсацію.

Пасажиру треба звернутися до начальника потягу, який складе акти про нещасний випадок. З цим документом та квитком треба буде звернутися до страхової компанії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, чи мають пасажири Укрзалізниці з верхніх місць ховати свої сумки та валізи під нижні полиці. Пасажири перевозять із собою габаритні сумки та валізи і на тлі цього інколи виникають суперечки. Перевізник пояснив права кожного пасажира.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації