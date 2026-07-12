Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка Нижня полиця в потязі Укрзалізниці: хто має право ховати валізи та сумки

Нижня полиця в потязі Укрзалізниці: хто має право ховати валізи та сумки

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 08:02
Подорож УЗ: хто має право складати речі під нижню полицю
Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні розпал літа і тисячі громадян мандрують потягами Укрзалізниці. У вагоні варто дотримуватись правил безпеки та бути ввічливим. Нерідко пасажири перевозять із собою габаритні сумки та валізи і на тлі, того, що вони можуть заважати іншим — час від часу виникають труднощі.

Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Нижня полиця в потягах УЗ

Перевізник розставив всі крапки над "і" щодо полиць в потязі. В Укрзалізниці пояснили, чи мають пасажири з верхніх місць ховати свої сумки та валізи під нижні полиці.

В компанії підкреслили, що кожен пасажир протягом усієї поїздки має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку.

"Місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який має квиток на нижнє місце.Пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажира знизу", — зазначили в УЗ.

Читайте також:

Перевізник додав, що пасажирам з верхніх місць рекомендовано зберігати свою ручну поклажу на верхніх багажних полицях та нішах, або домовитися із сусідом з нижньої полиці, адже користування цим простором можливе лише за їх згоди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації