Подорож УЗ: хто має право складати речі під нижню полицю

Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні розпал літа і тисячі громадян мандрують потягами Укрзалізниці. У вагоні варто дотримуватись правил безпеки та бути ввічливим. Нерідко пасажири перевозять із собою габаритні сумки та валізи і на тлі, того, що вони можуть заважати іншим — час від часу виникають труднощі.

Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Нижня полиця в потягах УЗ

Перевізник розставив всі крапки над "і" щодо полиць в потязі. В Укрзалізниці пояснили, чи мають пасажири з верхніх місць ховати свої сумки та валізи під нижні полиці.

В компанії підкреслили, що кожен пасажир протягом усієї поїздки має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку.

"Місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який має квиток на нижнє місце.Пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажира знизу", — зазначили в УЗ.

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Перевізник додав, що пасажирам з верхніх місць рекомендовано зберігати свою ручну поклажу на верхніх багажних полицях та нішах, або домовитися із сусідом з нижньої полиці, адже користування цим простором можливе лише за їх згоди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.