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Главная Экономика Поездка Нижняя полка в поезде «Укрзализныци»: кто имеет право класть туда чемоданы и сумки

Нижняя полка в поезде «Укрзализныци»: кто имеет право класть туда чемоданы и сумки

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 08:02
Путешествие на УЗ: кто имеет право укладывать вещи на нижнюю полку
Поезд «Укрзализныци». Фото: «Укрзализныця»/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новости.LIVE

В Украине разгар лета, и тысячи граждан путешествуют на поездах «Укрзализныци». В вагоне следует соблюдать правила безопасности и вести себя вежливо. Нередко пассажиры везут с собой габаритные сумки и чемоданы, и из-за того, что они могут мешать другим, время от времени возникают трудности.

Об этом говорится на официальном сайте «Укрзализныци», передает «Новости.LIVE».

Нижняя полка в поездах УЗ

Перевозчик разъяснил все до мелочей относительно полок в поезде. В «Укрзализныце» пояснили, должны ли пассажиры с верхних мест убирать свои сумки и чемоданы под нижние полки.

В компании подчеркнули, что каждый пассажир на протяжении всей поездки имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете.

«Место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, у которого есть билет на нижнее место.Пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без согласия пассажира снизу», — отметили в УЗ.

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Перевозчик добавил, что пассажирам с верхних мест рекомендуется хранить свою ручную кладь на верхних багажных полках и в нишах или договориться с соседом с нижней полки, ведь пользоваться этим пространством можно только с их согласия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе «3000 км по Украине», действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет «Укрзализныця». Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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