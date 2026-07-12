Путешествие на УЗ: кто имеет право укладывать вещи на нижнюю полку

Поезд «Укрзализныци». Фото: «Укрзализныця»/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новости.LIVE

В Украине разгар лета, и тысячи граждан путешествуют на поездах «Укрзализныци». В вагоне следует соблюдать правила безопасности и вести себя вежливо. Нередко пассажиры везут с собой габаритные сумки и чемоданы, и из-за того, что они могут мешать другим, время от времени возникают трудности.

Об этом говорится на официальном сайте «Укрзализныци», передает «Новости.LIVE».

Нижняя полка в поездах УЗ

Перевозчик разъяснил все до мелочей относительно полок в поезде. В «Укрзализныце» пояснили, должны ли пассажиры с верхних мест убирать свои сумки и чемоданы под нижние полки.

В компании подчеркнули, что каждый пассажир на протяжении всей поездки имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете.

«Место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, у которого есть билет на нижнее место.Пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без согласия пассажира снизу», — отметили в УЗ.

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Перевозчик добавил, что пассажирам с верхних мест рекомендуется хранить свою ручную кладь на верхних багажных полках и в нишах или договориться с соседом с нижней полки, ведь пользоваться этим пространством можно только с их согласия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе «3000 км по Украине», действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет «Укрзализныця». Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.