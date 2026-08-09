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Главная Экономика Поездка В одной из стран ЕС ужесточили проверки в аэропорту: к чему следует готовиться пассажирам

В одной из стран ЕС ужесточили проверки в аэропорту: к чему следует готовиться пассажирам

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 16:35
В аэропортах Испании ужесточают контроль: на кого распространяются ограничения
Аэропорт Мадрида. Фото: LOT. Коллаж: Новини.LIVE

Испания ужесточила меры контроля в отношении пассажиров, прибывающих из Испании. Соответствующие ограничения действуют в семи аэропортах страны. Временный усиленный контроль будет действовать как минимум до 7 сентября.

Об этом сообщает EFE со ссылкой на Министерство внутренних дел Испании, передает Новини.LIVE.

Усиленные проверки в аэропортах Испании

Отмечается, что усиленный контроль вступил в силу с 8 августа в аэропортах:

  • Мадрида;
  • Барселоны;
  • Малаги;
  • Севильи;
  • Бильбао;
  • Аликанте;
  • Валенсию.

В МИД отметили, что дополнительно проверяют граждан третьих стран. Пограничники осматривают загранпаспорт и выборочно проверяют визу и вид на жительство.

Пассажиров проверяют после выхода из самолета, когда они направляются после приземления в зону контроля внешней границы. Дополнительный контроль не распространяется на граждан Евросоюза.

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Если у пограничников возникают сомнения в законности пребывания пассажира в Испании, его могут сопроводить к пограничному пункту для дополнительной проверки. При выявлении нарушений — путешественнику могут отказать во въезде в страну.

Предполагается, что соответствующий контроль будет действовать до 00:00 7 сентября. Однако в МИД предупредили, что продолжительность проверок может измениться в зависимости от обстоятельств.

Ранее Новини.LIVE сообщили, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. Лидер рейтинга обслужил за 2025 год 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.

Также Новини.LIVE писали, что в международном аэропорту Кишинёва построят дополнительные навесы. Эти ангары будут оборудованы только на пиковый период. Их должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.

авиарейсы аэропорты путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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