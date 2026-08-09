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Головна Економіка Поїздка В одній з країн ЄС посилили перевірки в аеропорту: до чого готуватись пасажирам

В одній з країн ЄС посилили перевірки в аеропорту: до чого готуватись пасажирам

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 16:35
В аеропортах Іспанії посилюють контроль: на кого поширюються обмеження
Аеропорт Мадрида. Фото: LOT. Колаж: Новини.LIVE

Іспанія розширила перевірки для пасажирів, які прибувають з Іспанії. Відповідні обмеження діють у семи аеропортах країни. Тимчасовий посилений контроль буде діяти щонайменше до 7 вересня.

Про це повідомляє EFE з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії, передає Новини.LIVE

Посилені перевірки в аеропортах Іспанії

Зазначається, що посилений контроль почав діяти з 8 серпня в аеропортах:

  • Мадрида;
  • Барселони;
  • Малагу;
  • Севілью;
  • Більбао;
  • Аліканте;
  • Валенсію.

В МЗС зазначили, що додатково перевіряють громадян третіх країн. Прикордонники оглядають закордонний паспорт та вибірково перевіряють візу та дозвіл на проживання. 

Пасажирів перевіряють після виходу з літака, коли вони прямують після посадки до зони контролю зовнішнього кордону. Додатковий контроль не поширюється на громадян Євросоюзу.

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Якщо в прикордонників виникають сумніви у законності перебування пасажирі в Іспанії, його можуть супроводити до прикордонного пункту для додаткової перевірки. При виявленні порушень — мандрівнику можуть відмовити у в'їзді до країни.

Попередньо, відповідний контроль буде діяти до 00:00 7 вересня. Проте в МЗС попередили, тривалість перевірок можуть змінити залежно від обставин. 

Раніше Новини.LIVE розповіли, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Переможець обслужив за 2025 рік 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.

Також Новини.LIVE писали, що в міжнародному аеропорту Кишинева побудують додаткові навіси. Ці ангари будуть облаштовані лише на піковий період. Їх мають ввести в експлуатацію вже найближчим часом.

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Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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