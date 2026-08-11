УЗ будет доставлять книги в вагоны: как воспользоваться этой возможностью

В дороге не будет скучно: Укрзализныця запустила новую услугу
Путешествия с Укрзализныцей стали ещё приятнее. На некоторых рейсах пассажиры смогут заказать книгу при оформлении билета. Получить её можно будет уже непосредственно в начале маршрута.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает Новини.LIVE.
Книги в поездах Укрзализныци
В Укрзализныце призвали поддержать украинские издательства. Только за последние несколько месяцев Россия уничтожила на складах и в типографиях уже более 10 миллионов книг.
"Хорошая книга в дороге — это не только способ провести время. Покупая украинскую книгу, вы поддерживаете издателей, книжные магазины и всех, кто продолжает работать и создавать новые истории, несмотря на российские атаки", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что заказать книгу в поезде сейчас можно на международных рейсах в Польшу (Перемышль, Хелм), Венгрию (Будапешт), Молдове (Кишинев) и Румынии (Бухарест), а также во флагманских поездах внутреннего сообщения:
- №81/82 "Сакура" (Киев — Ужгород);
- №95/96 "Гуцульщина" (Киев — Рахов);
- №01/02 "Єдність" (Харьков — Рахов);
- №15/16 "Лесь Курбас" (Харьков — Ивано-Франковск);
- №17/18 "Сковорода" (Харьков — Ужгород);
- №79/80 "Січеслав" (Днепр — Львов);
- №106/105 "Чорноморець" (Одеса — Киев);
- №43/44 "Стефанія" (Ивано-Франковск — Днепр);
- №7/8 "Буковина" (Киев — Черновцы);
- №92/91 "Леополіс" (Львов — Киев).
Кроме того, Укрзализныця в рамках программы лояльности дарит пассажирам приятные бонусы и скидки в "Книголенде", Книгарні Є, "Майстерні історій "Мрієлов" и других.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныци. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.
Также Новини.LIVE писали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в августе. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.