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Главная Экономика Поездка В дороге не будет скучно: Укрзализныця запустила новую услугу

В дороге не будет скучно: Укрзализныця запустила новую услугу

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 18:30
УЗ будет доставлять книги в вагоны: как воспользоваться этой возможностью
Мужчина читает книгу в поезде. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Путешествия с Укрзализныцей стали ещё приятнее. На некоторых рейсах пассажиры смогут заказать книгу при оформлении билета. Получить её можно будет уже непосредственно в начале маршрута.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Книги в поездах Укрзализныци

В Укрзализныце призвали поддержать украинские издательства. Только за последние несколько месяцев Россия уничтожила на складах и в типографиях уже более 10 миллионов книг.

"Хорошая книга в дороге — это не только способ провести время. Покупая украинскую книгу, вы поддерживаете издателей, книжные магазины и всех, кто продолжает работать и создавать новые истории, несмотря на российские атаки", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что заказать книгу в поезде сейчас можно на международных рейсах в Польшу (Перемышль, Хелм), Венгрию (Будапешт), Молдове (Кишинев) и Румынии (Бухарест), а также во флагманских поездах внутреннего сообщения:

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  • №81/82 "Сакура" (Киев — Ужгород);
  • №95/96 "Гуцульщина" (Киев — Рахов);
  • №01/02 "Єдність" (Харьков — Рахов);
  • №15/16 "Лесь Курбас" (Харьков — Ивано-Франковск);
  • №17/18 "Сковорода" (Харьков — Ужгород);
  • №79/80 "Січеслав" (Днепр — Львов);
  • №106/105 "Чорноморець" (Одеса — Киев);
  • №43/44 "Стефанія" (Ивано-Франковск — Днепр);
  • №7/8 "Буковина" (Киев — Черновцы);
  • №92/91 "Леополіс" (Львов — Киев).

Кроме того, Укрзализныця в рамках программы лояльности дарит пассажирам приятные бонусы и скидки в "Книголенде", Книгарні Є, "Майстерні історій "Мрієлов" и других.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныци. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Также Новини.LIVE писали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в августе. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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