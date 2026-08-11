УЗ доставлятиме книжки у вагони: як скористатись можливістю

Чоловік читає книгу у поїзді. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Подорожі Укрзалізниці стали ще приємнішими. Пасажири на частині рейсів зможуть замовити книгу під час оформлення квитка. Отримати її можна буде вже безпосередньо під час старту маршруту.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Книжки в потягах Укрзалізниці

В Укрзалізниці закликали підтримати українські видавництва. Лише за останній кілька місяців Росія по складах і друкарнях випала вже понад 10 мільйонів книжок.

"Хороша книжка в дорозі — це не лише спосіб провести час. Купуючи українську книжку, ви підтримуєте видавців, книгарні та всіх, хто продовжує працювати й створювати нові історії попри російські атаки", — йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що замовити книгу в потяг нині можна міжнародних рейсах до Польщі (Перемишль, Хелм), Угорщини (Будапешт), Молдови (Кишинів) та Румунії (Бухарест), а також у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:

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№81/82 "Сакура" (Київ — Ужгород);

№95/96 "Гуцульщина" (Київ — Рахів);

№01/02 "Єдність" (Харків — Рахів);

№15/16 "Лесь Курбас" (Харків — Івано-Франківськ);

№17/18 "Сковорода" (Харків — Ужгород);

№79/80 "Січеслав" (Дніпро — Львів);

№106/105 "Чорноморець" (Одеса — Київ);

№43/44 "Стефанія" (Івано-Франківськ — Дніпро);

№7/8 "Буковина" (Київ — Чернівці);

№92/91 "Леополіс" (Львів — Київ).

Крім того, Укрзалізниця в рамках програми лояльності дарує пасаажирам приємні бонуси та знижки у Книголенді, Книгарні Є, "Майстерні історій "Мрієлов"" та інших.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Також Новини.LIVE писали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в серпні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.