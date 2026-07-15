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УЗ запустит дополнительный уникальный поезд

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 11:44
УЗ назначила дополнительный поезд: куда он будет курсировать и каково расписание
Пассажиры садятся в поезд УЗ. Фото: "Укрзализныця". Коллаж: Новини.LIVE

25 и 26 июля в Луцке пройдет международный литературный фестиваль "Фронтера". Чтобы все желающие смогли попасть на него, Укрзализныця назначила дополнительный рейс № 755/756 Киев — Луцк.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Дополнительный поезд УЗ

Перевозчик запускает Интерсити до Луцка в дни проведения литературного фестиваля.

Поезд Интерсити № 755/756 Киев–Луцк будет курсировать несколько дней — 25 и 26 июля. Он будет отправляться из Киева в 07:00, останавливаться в Ровно в 11:15–11:17 и прибывать в Луцк в 12:44.

Обратно из Луцка он будет отправляться в 15:49 и прибывать в Киев в 21:15.

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В поезде будут проводиться поэтические паузы, участники Frontera Express будут читать стихи вживую.

"В каждом вагоне субботнего рейса Киев–Луцк на случайных местах пассажиров будут ждать литературные подарки от "Фронтеры", издательства "Лаборатория" и УЗ", — добавили в УЗ.

Перевозчик также сообщил, что ежедневный поезд Skoda, который ранее курсировал из Киева в Луцк, в настоящее время находится на плановом ремонте и вернется в конце года. Рейсы по этому маршруту временно выполняет поезд Hyundai.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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