Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка УЗ запустить додатковий унікальний потяг

УЗ запустить додатковий унікальний потяг

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 11:44
УЗ призначила додатковий потяг: куди курсуватиме та який розклад
Пасажири сідають у потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

25 та 26 липня в Луцьку пройде міжнародний літературний фестиваль "Фронтера". Щоб всі бажаючі змогли на нього потрапити, Укрзалізниця призначила додатковий рейс №755/756 Київ-Луцьк.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Додатковий поїзд УЗ

Перевізник запускає Інтерсіті до Луцька в дні літературного фестивалю.

Поїзд Інтерсіті №755/756 Київ-Луцьк курсуватиме кілька днів — 25 та 26 липня. Він вирушатиме з Києва о 07:00, зупинятиметься в Рівному о 11:15 – 11:17 та прибуватиме до Луцька о 12:44.

Назад з Луцька він відправлятиметься о 15:49 та прибуватиме до Києві о 21:15.

Читайте також:

У потязі будуть проводитись поетичні паузи,  учасники Frontera Express читатимуть наживо поезії.

"У кожному вагоні суботнього рейсу Київ-Луцьк на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки від "Фронтери", видавництвa "Лабораторія" та УЗ", — додали в УЗ.

Перевізник також попередив, що щоденний поїзд Skoda, який раніше курсував з Києва до Луцька,  наразі перебуває на плановому ремонті та повернеться наприкінці року.  Рейси на цьому маршруті тимчасово виконує поїзд Hyundai.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації