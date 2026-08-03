Автобус Uklon Travel из Киева в Варшаву: как проходит поездка и что стоит знать пассажирам (реальный отзыв)

Поездка на автобусе Uklon Travel Bus. Фото: Threads, Uklon. Коллаж: Новини.LIVE

Uklon тестирует новый сервис по продаже билетов на автобусы Uklon Travel Bus. По этому случаю компания дарит пассажирам отличные скидки и подарки. Украинцы уже успели прокатиться на брендированных автобусах и поделиться своими впечатлениями.

Соответствующий пост опубликовала пользовательница mariapidpala в социальной сети Threads, сообщает Новини.LIVE.

Удобно ли путешествовать на Uklon Travel Bus

Одна из пассажирок доехала из Киева до Варшавы за 499 грн. По её словам, новый сервис Uklon ничем не хуже других массовых автобусных перевозчиков.

Девушка рассказала, что из-за предыдущего рейса произошла задержка автобуса, которая затянулась на 1 час 20 минут. В службе поддержки её заверили, что "автобус точно будет". Чтобы поднять настроение путешественникам, Uklon подготовил подарки.

"Нам опоздание сыграло на руку [...] при посадке всем, кто ехал в Варшаву, раздали наборы подарков (плед, комбуча, дрипы, тушь), кому особенно повезло — в наборе ещё был павербанк", — рассказала пассажирка.

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Поездка с Uklon Travel Bus. Фото: Threads

Подарки от Uklon. Фото: Threads

Путешественница поделилась, что изначально маршрут пролегал через п/п Краковец, но в группах сообщали о тамтешних очередях из 40+ автобусов и ожидании более 20 часов, поэтому его изменили. Благодаря водителям пассажиры свернули на пограничный пункт Грушев-Будомеж, где прошли контроль за 3 часа (в очереди было несколько автобусов).

"Мне было удобно. Последний ряд — и почему-то впереди было много места, я даже поставила чемодан, чтобы ноги туда положить. Однако обратите внимание: на некоторых местах не хватает пространства для колен (например, 53–54), так что здесь как повезет. Автобус не новенький, но недавно отремонтирован, сиденья раскладываются, есть розетки (только USB)", — рассказала девушка.

Она призналась, что туалет в пути работал, но с перебоями, в частности, им не удалось воспользоваться на границе.

Путешественница отметила, что автобус прибыл в аэропорт Варшава-Модлин в 11:50 вместо 10:10 по расписанию, то есть без существенных задержек.

"За 500 грн, я считаю, это суперпоездка, где вы еще видели такие цены?? Не сравнивайте с условиями частных перевозок за 200 евро, сравнивайте с Фликсбасом", — подытожила она.

Другой туристке Uklon подарил плед и другие мелочи. Она рассказала, что автобус опоздал примерно на час и не было указано, на какой платформе он будет, поэтому ей пришлось немного понервничать. Ей также не хватало места для ног и подставки для них. Однако девушка осталась довольна поездкой и считает, что за 499 грн эта поездка была супер.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого из украинцев могут не пустить на территорию Польши. Причин для отказа существует немало. Наиболее распространенными являются просроченные разрешительные документы или паспорт, отсутствие минимальной суммы наличных, недостоверные сведения, перевозка запрещенных товаров и т. д.

Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, а в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

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