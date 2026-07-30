Uklon начинает продажу билетов на автобусы Travel Bus: цены начинаются от 299 гривен

Поездка на автобусе Uklon Travel Bus. Фото: Uklon, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которые в ближайшее время планируют посетить Польшу, могут существенно сэкономить. Uklon тестирует новый сервис по продаже билетов на автобусы Uklon Travel Bus. Компания предлагает пассажирам отличные скидки на билеты.

Об этом сообщила пресс-служба компании Uklon в Instagram, передает Новини.LIVE.

Скидки Uklon Travel Bus

После обновления приложения Uklon пассажирам доступен новый раздел "Путешествия". Компания запустила новую услугу Uklon Travel Bus.

По этому случаю путешественники могут заказать билеты на автобус с огромными скидками. Предложение действует не только на внутренние, но и на международные рейсы.

Акция действует на 2 международных маршрутах:

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Киев — Житомир — Ровно — Львов — Люблин — Варшава — Аэропорт Шопена (рейс через день, по четным датам);

Одесса — Кишинев (рейс ежедневно).

Сэкономить также можно, бронируя билеты на маршрут по Украине: Киев — Житомир — Ровно — Львов.

Стоимость акционных билетов на внутренние рейсы составляет 299 гривен, а на международные — 499 гривен.

Скидки Uklon Travel Bus. Фото: скриншот

Салоны автобусов Uklon Travel Bus оборудованы всем необходимым для комфортных путешествий — от Wi-Fi и кондиционера до климат-контроля и туалета.

Продолжительность поездки зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и занимает ориентировочно от 17 до 22 часов.

Пассажир без доплаты может взять с собой 1 единицу ручной клади размером 45х35х20 см и весом до 5 кг, а также 1 единицу багажа размером 50х80х30 см и весом до 30 кг.

Благодаря прямому сообщению с аэропортом Шопена украинцы имеют возможность сэкономить еще и на трансфере.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам узнать о запрете на выезд за границу. Ограничения могут быть установлены из-за задолженности по алиментам и открытых исполнительных производств. Проверить это можно через приложение "Дия" и сервис Opendatabot.

Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит проще, а вот в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.