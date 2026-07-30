Uklon запускає продаж квитків на автобуси Travel Bus: ціни стартують від 299 гривень

Подорож на автобусі Uklon Travel Bus. Фото: Uklon, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які найближчим часом планують найближчим часом планують відвідати Польщу, можуть суттєво зекономити. Uklon тестує новий сервіс із квитками на автобуси Uklon Travel Bus. Компанія дарує пасажирам класні знижки на посадкові талони.

Про це повідомила пресслужба компанії Uklon в Instagram, передає Новини.LIVE.

Знижки Uklon Travel Bus

Після оновлення застосунку Uklon пасажирам доступний новий розділ "Подорожі". Компанія запустила нову послугу Uklon Travel Bus.

З цієї нагоди мандрівники можуть замовити квитки на автобус із величезними знижками. Пропозиція діє не лише на внутрішні, а й міжнародні рейси.

Акція діє на 2 міжнародні маршрути:

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Київ — Житомир — Рівне — Львів — Люблін — Варшава — Аеропорт Шопена (рейс через день, по парних датах);

Одеса — Кишинів (рейс щодня).

Зекономити також можна, бронюючи квитки на маршрут Україною: Київ — Житомир — Рівне — Львів.

Вартість акційних квитків на внутрішні рейси складає 299 гривень, а на міжнародні — 499 гривень.

Знижки Uklon Travel Bus. Фото: скриншот

Салон автобусів Uklon Travel Bus облаштовані усім необхідним для зручних мандрівок — від Wi-Fi та кондиціонеру до клімат-контролю та туалету.

Тривалість поїздки залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та займає орієнтовно від 17 до 22 годин.

Пасажир без доплати може взяти із собою 1 ручну поклажу розмірами 45х35х20 см до 5 кг вагою і 1 багаж 50х80х30 см до 30 кг.

Завдяки прямому сполученню до аеропорту Шопена українці мають можливість зекономити ще й на трансфері.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українцям дізнатися про заборону на виїзд за кордон. Обмеження можуть встановити через борги зі сплати аліментів та відкриті виконавчі провадження. Перевірка доступна через застосунок "Дія" та сервіс Opendatabot.

Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.