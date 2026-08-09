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Целых три станции: где в Киеве появилось первое метро на левом берегу

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 08:35
Киевское метро: какая станция появилась первой на левом берегу
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Ежедневно тысячи пассажиров пользуются столичным метро, чтобы добраться до места назначения. Однако мало кто догадывается, какую историю скрывают стены метрополитена. В частности, какая станция была построена первой на левом берегу столицы и чем она уникальна.

Об этом сообщает "ТиКиїв", передает Новини.LIVE.

Где в Киеве появилось первое метро на левом берегу

5 ноября 1965 года в Киеве открыли сразу три станции — "Левобережную", "Дарницу" и "Гидропарк".

Станция "Левобережная" тогда была настоящими воротами нового жилого массива — вокруг были пустыри. Стилистика станции довольно минималистична — светлый мрамор и минимум декора на стенах.

"Левобережная" имеет два вестибюля, пристроенные к порталам-выходам, что значительно увеличивает пропускную способность станции.

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Она является девятой станцией Киевского метрополитена и расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями "Гидропарк" и "Дарница".

Впоследствии вокруг "Левобережной" построили автостанцию, гостиницу "Турист"и выставочный центр.

@ty_kyiv

Уникальная история первой станции метро на левом берегу Киева😍 Смотрите в нашем сюжете😇 #ТиКиев #kyiv #киев #историястанцийметро #метрокиев

♬ оригинальный звук — ТиКиев

Мало кто знает, но во время "Евровидения" в 2017 году основные потоки зрителей проходили именно через эту станцию. "Левобережную" тогда обновили — в восточном и западном вестибюлях станции заменили сигнализацию, установили энергосберегающее освещение, заменили облицовку, обновили пассажирскую автоматику и вентиляцию и установили новое ограждение.

Во время одного из главных музыкальных событий мира станция выдержала огромную нагрузку и стала главным хабом Левого берега.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается не 30, а 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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