Метро Києва: яка станція з'явилася першою на лівому березі

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Щодня столичною підземкою дістаються у справах тисячі пасажирів. Проте мало хто здогадується, яку історію приховують стіни метрополітену. Зокрема, які станція була побудована першою на лівому березі столиці та чим вона унікальна.

Про це повідомляє "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Де у Києві з'явилося перше метро на лівому березі

5 листопада 1965 року в Києві відкрили відразу три станції – "Лівобережну", "Дарницю" і "Гідропарк".

Станція "Лівобережна" тоді була справжніми воротами нового житлового масиву — навколо пустирі. Стилістика станції є доволі мінімалістична — світлий мармур та мінімум декору на стінах.

"Лівобережна" має два вестибюлі, прибудовані до порталів-виходів, що значно збільшує пропускну спроможність станції.

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Вона є дев'ятою станцією Київського метрополітену та розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями "Гідропарк" і "Дарниця".

Згодом навколо "Лівобережної" збудували автостанцію, готель-турист і виставковий центр.

Мало хто знає, але під час Євробачення у 2017 році головні потоки глядачів проходили саме через цю станцію. "Лівобережну" тоді було оновлено — у східному та західному вестибюлях станції замінили сигналізацію, встановили енергозберігаюче освітлення, замінили облицювання, оновили пасажирську автоматику та вентиляцію і встановили нову огорожу.

Під час однієї з головних музичних подій світу станція витримала шалене навантаження і стала головним хабом Лівого берега.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.