Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Телевизор и розетки: как выглядит вагон-люкс в поезде УЗ Днепр — Львов (видео)

Телевизор и розетки: как выглядит вагон-люкс в поезде УЗ Днепр — Львов (видео)

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 10:33
Поезд № 128 «Днепр — Львов»: какие условия для пассажиров в вагоне «люкс» (видео)
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют на поездах Укрзализныци, ведь это довольно удобный и доступный вид транспорта. Перевозчик постепенно обновляет подвижной состав. Одна из путешественниц показала условия в вагоне "люкс" поезда.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница katrine_hyggelife в TikTok, передает Новини.LIVE.

Вагон люкс в поезде № 128 П Днепр – Львов

Путешественница показала условия в одном из вагонов класса люкс поезда Днепр–Львов. Билет в одну сторону в июле 2026 года стоит 3361 гривну.

Туристка рассказала, что в новом купе в разы просторнее, чем в старых вагонах. У каждого места предусмотрена мягкая спинка для комфорта.

Каждому пассажиру выдается по несколько подушек, постель уже застелена.

Читайте также:

На кровати лежит несколько полотенец, а на столике стоит несколько бутылок с брендированной водой. Также для каждого пассажира предусмотрен одноразовый набор с мелочами — салфетками, зубочистками и прочим.

Из дополнительных удобств в вагоне-люкс предусмотрены телевизор, несколько розеток и фонарик у кровати. Пассажир также может воспользоваться дополнительными одеялами и подушками. Кроме того, имеется несколько полок и вешалок для одежды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации