Потяг 128 П Дніпро – Львів: які умови для пасажирів у вагоні люкс (відео)

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці, адже це доволі зручний та доступний транспорт. Перевізник поступово оновлює рухомий склад. Одна з мандрівниць показала умови у вагоні люкс потягу.

Відповідний ролик опублікувала користувачка katrine_hyggelife в TikTok, передає Новини.LIVE.

Люкс у потязі 128 П Дніпро – Львів

Мандрівниця показала умови в одному з люкс вагонів потягу Дніпро-Львів. Квиток в один бік у липні 2026 року вартує 3361 гривню.

Туристка розповіла, що в новому купе в рази просторіше, ніж у старих вагонах. Біля кожного місця передбачена м'яка спинка для комфорту.

Кожному пасажиру видається по кілька подушок, постіль вже застелена.

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На ліжку лежить кілька рушників, а на столику стоїть декілька пляшок із брендованою водою. Також для кожного пасажира передбачений одноразовий набір із дрібничками — серветками, зубочистками та іншим.

З додаткових зручностей у вагоні люкс передбачений телевізор, кілька розеток та ліхтарик біля ліжка. Пасажир також може скористатися додатковими ковдрами та подушками. Також доступно кілька полиць та вішаки для одягу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.

Також Новини.LIVE писали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.