Метро в Харькове: откроют ли станции «Одесскую» и «Державинскую» в 2026 году

Метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE.

Несмотря на войну, в Харькове продолжают строительство метрополитена. Однако в этом году не удастся открыть новые станции — "Одесскую" и "Державинскую".

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с молодежью, передает Новини.LIVE.

Когда в Харькове откроют новые станции метро

По словам мэра, из-за войны проект продления Алексеевской линии метрополитена пришлось изменить и отложить его реализацию. Однако выделенные средства остались зарезервированными для Харькова.

"Еще до начала полномасштабного вторжения Харьков подписал соглашения с ЕБРР и ЕИБ о привлечении кредитного финансирования в размере 320 млн евро на продление Алексеевской линии. Проект предусматривал строительство двух станций метро, нового электродепо и закупку подвижного состава", — говорится в сообщении.

Терехов рассказал, что из-за войны пришлось отложить строительство станций "Одесской" и "Державинской". Он добавил, что уже после начала войны пришлось изменить проект развития метрополитена.

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В частности, сначала планируется построить подземное электродепо, рассчитанное на 100 вагонов. Без нового депо в метрополитене произойдет коллапс.

Терехов добавил, что в настоящее время завершаются тендерные процедуры по закупке современных поездов. Обновление подвижного состава позволит сократить потребление электроэнергии на 30%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Харькове находится самая глубокая станция метро. Её глубина составляет 35 метров. Эскалатор на станции насчитывает 365 ступеней.

Также Новини.LIVE писали, по какому графику будет работать харьковская подземка в августе 2026 года. Она открывает свои двери ежедневно с 5:30. Интервал движения поездов зависит от дня недели и времени суток.