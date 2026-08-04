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Как работает метро Харькова в августе 2026 года: расписание и интервалы движения

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 08:35
До какого часа работает метро в Харькове: график работы метро в августе 2026 года
Метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Одной из главных транспортных артерий Харькова по-прежнему является метрополитен. Его поезда без выходных доставляют тысячи пассажиров по делам, а также обеспечивают им защиту во время обстрелов со стороны России. В августе 2026 года метро будет работать по обычному и стабильному графику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Как работает метро Харькова в мае 2026 года

В метро Харькова 30 станций, которые расположены на трех линиях метро (синяя, красная и зеленая) и соединяют различные районы города. На каждой ветке есть пересадочные узлы — "Майдан Конституции" и "Университет".

В августе 2026 года харьковская подземка будет открыта для пассажиров ежедневно с 5:30 до 21:30. С понедельника по пятницу поезда курсируют каждые 10 минут, после 20:00 время ожидания увеличивается до 15–25 минут.

В субботу, воскресенье и праздничные дни интервал составляет 20 минут, в вечернее время — 25 минут.

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Во время комендантского часа метро в Харькове открывает свои двери при воздушной тревоге. Однако стоит помнить, что пассажиры должны обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

С 2022 года проезд в харьковском метро бесплатный. Так, в августе 2026 года вход для горожан и гостей города остается бесплатным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Харькове расположена самая глубокая станция метрополитена. Её глубина составляет 35 метров. Эскалатор на станции насчитывает 365 ступеней.

Также Новини.LIVE писали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Харьков метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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