Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Не "Университет": какая станция является самой глубокой в метро Харькова

Не "Университет": какая станция является самой глубокой в метро Харькова

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 17:35
Метро в Харькове: какая станция самая глубокая
Метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Одной из визитных карточек Харькова является метрополитен, который занимает второе место по величине в Украине. Ежедневно по его подземным туннелям добираются на работу тысячи харьковчан и гостей города. Кроме того, стены метро ежедневно защищают от вражеских дронов, бомб и ракет.

Новини.LIVE подробнее расскажут о самой глубокой станции Харьковского метрополитена.

Малоизвестные факты о метро Харькова

Самой глубокой станцией метро в Харькове является "Ярослава Мудрого", до апреля 2024 года она была названа в честь русского писателя Александра Пушкина. Она находится на глубине 35 метров между станциями "Киевская" и "Университет".

Дизайн станции был выполнен в стиле архитектуры дворцов и театров пушкинских времен. Её украшают белые мраморные стены на фоне тёмно-серых полов, декоративные вентиляционные решётки и позолоченные светильники.

Несмотря на стиль, на фоне дерусификации и декоммунизации станция сменила свое название в честь великого князя Киевской Руси Ярослава Мудрого. Она также расположена недалеко от Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Читайте также:

Эскалатор на станции насчитывает 365 ступеней, а его высота составляет около 30 метров. Благодаря такой глубине акустика в метро ощущается в разы сильнее.

Малоизвестным фактом является то, что подземелья этой станции использовались в коммерческих целях. В частности, здесь круглый год сохранялась стабильная температура, и можно было выращивать грибы на продажу в любое время года. Там даже разводили речную рыбу, однако проект оказался слишком дорогостоящим, и его свернули.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается вместо 30 — 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE. писали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Харьков метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации